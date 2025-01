Allerta meteo in Emilia Romagna: maltempo dove e quando

Bologna, 22 gennaio 2025 – La buona notizia è che la perturbazione rimasta “invischiata”, ormai da qualche giorno, nelle regioni del Centro-sud (con effetti, sia pur marginali, anche sull’Emilia-Romagna), sta per lasciare il Paese.

La cattiva notizia è che, al suo posto, ne arriverà un’altra: tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, dunque, si aprirà una nuova fase di maltempo al Centro-nord. Per questa ragione, gli esperti meteo di Arpae, di concerto con la Protezione civile regionale, ha emanato un’allerta meteo di colore ‘giallo’ (criticità ordinaria), valida dalle ore 00:00 di giovedì 23 gennaio alla stessa ora di venerdì 24. Vediamo, dunque, nel dettaglio, quali sono le aree più interessate dal peggioramento.

“Per la giornata di giovedì 23 gennaio – si legge nel bollettino di Arpae - sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sulle aree di crinale centro-occidentali, che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale della regione, con localizzati superamenti della soglia 1. Lungo la fascia di crinale centro-occidentale saranno possibili rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore e localizzati fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili».

L’allerta ‘gialla’ interessa, pertanto, tutto il settore occidentale della regione, con la sola eccezione della pianura e della bassa collina piacentino-parmense.

“Sarà un susseguirsi di modesti sistemi nuvolosi che ci accompagneranno anche oltre fine mese, alternati, però, da brevi pause asciutte – spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro e divulgatore scientifico -. La prima ‘tregua’ è prevista tra venerdì 24 e sabato 25”.

Sì, perché, a partire da domenica 26, è previsto un nuovo peggioramento. Il freddo tipico dell’inverno, però, latita: "a parte una lieve diminuzione delle temperature nella giornata di oggi (mercoledì 22 gennaio) – prosegue l’esperto - è atteso un progressivo rialzo termico, con valori che si porteranno diffusamente al di sopra della media nella seconda parte della settimana”.

In regione ci attendono, quindi, giornate molto nuvolose, con visibilità ridotta per nubi basse in montagna e foschie dense in pianura, associate a deboli piogge irregolari.

Queste ultime saranno perlopiù concentrate sui settori centro-occidentali della regione: qui, lungo i rispettivi crinali appenninici, potranno occasionalmente presentarsi sotto forma di rovesci sparsi. La quota neve si attesterà oltre i 1500 metri.

"Nelle giornate in cui sono previste schiarite (venerdì 24 e sabato 25 gennaio), vi è la maggior probabilità che si formino banchi di nebbia più o meno fitta, specialmente in pianura – continua Nanni -. Le temperature sono attese in aumento da giovedì, specie nei valori massimi, con la possibilità che si avvertano maggiormente in Appennino: qui non si escludono periodi più soleggiati. Le minime saranno comprese tra i 5 gradi della pianura occidentale e gli 8 della costa romagnola; le massime tra i 6 gradi delle pianure interne e i 12 gradi della Romagna”.

Questo tipo di configurazione, con effetti potenzialmente instabili solo per le regioni nord-occidentali, potrebbe lasciare all’asciutto il versante adriatico almeno fino a fine mese. "Sebbene le previsioni di lungo periodo conservino un certo margine di incertezza – avvisa infine il meteorologo - non si intravedono cambiamenti sostanziali fino ai cosiddetti ‘giorni della merla’ (29, 30 e 31 gennaio). Anzi, le masse d’aria umida e temperata, trasportate dalla circolazione atmosferica sul nostro Paese, potrebbero perdurare anche nella prima settimana di febbraio, mantenendo la stagione invernale ‘in pausa’ ancora per diversi giorni".