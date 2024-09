Allerta meteo in Emilia Romagna: temporali e raffiche, le zone colpite. Quando finisce il caldo

Bologna, 25 agosto 2024 - Il sole ha le ore contate: per chi in questi giorni si stava chiedendo quanto dura il caldo africano, la risposta arriva con un'allerta meteo gialla per i temporali in arrivo per l'Emilia Romagna. "Per la giornata di lunedì 26 agosto - si legge sul bollettino dell'Arpae -sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti edanni associati".

Temporali, allerta meteo gialla in Emilia Romagna per lunedì 26 agosto

La settimana inizia quindi con una nuova ondata di maltempo. "I temporali - prosegue la nota - saranno più probabili sul settore centro-occidentale della regione e più intensi nel corso delle ore pomeridiane. Nel settore collinare e montano centro-occidentale, i fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore".

Le zone più colpite

Le zone più colpite dal maltempo saranno quindi la pianura modenese e quella reggiana; l'area di montagna e la collina emiliana centrale e tutta la zona piacentino-parmense, dalla pianura alla montagna. Il peggioramento delle condizioni meteo avverrà durante la giornata, i temporali si estenderanno sulla zona di pianura nel pomeriggio e, secondo le previsioni, saranno più intensi in serata. L'ondata di maltempo sarà caratterizzata anche da raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Le Temperature minime saranno stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi, le massime in diminuzione tra 29 e 32 gradi.

Le previsioni di martedì 27 agosto

Anche martedì sarà una giornata contrassegnata dal maltempo in Emilia Romagna con possibili temporali. Il cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni in giornata più probabili sul settore centro-orientale e sui rilievi anche a carattere di rovescio temporalesco. Attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno in lieve diminuzione: minime comprese tra 20 e 22 gradi, massime tra 28 e 31 gradi.

La tendenza da mercoledì 28 a sabato 31 agosto

Dopo la parentesi di maltempo, mercoledì dovrebbe tornare il bel tempo. "La rimonta del campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo - si legge nelle Previsioni meteo regionali dell'Arpae - determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione per tutto il periodo considerato (da mercoledì a sabato, ndr). Temperature in lieve e progressivo aumento con valori massimi che si dovrebbero attestare intorno ai 32/33 gradi”

“Il miglioramento delle condizioni meteorologiche da mercoledì 28 dovrebbe scongiurare il rischio di temporali perlomeno in Emilia-Romagna con cieli in prevalenza sereni – spiega il

meteorologo Ampro Roberto Nanni -, ad esclusione dei settori appenninici nelle ore più calde della giornata. Gli ultimi giorni che che ci condurranno fino alla fine del mese di agosto si confermerebbero prevalenti condizioni anticicloniche accompagnate da una rimonta delle temperature fino a 30/32 gradi”.

Che tempo farà l’ultimo weekend di agosto e l’inizio di settembre

”Nel weekend 31 agosto/1 settembre – spiega Nanni - si potrebbero ripresentare le correnti atlantiche con una perturbazione capace di portare dei temporali al Nord. Il campo termico potrebbe subire delle variazioni in funzione dei temporali e quindi delle diminuzioni laddove il tempo sarà più instabile ma nel complesso non dovrebbe variare sensibilmente nel corso della settimana. La tendenza anche per l’inizio di settembre non vedrebbe grossi sconvolgimenti, almeno per la prima settimana, le proiezioni modellistiche più probabili suggeriscono un proseguimento dell’alta pressione sul Mediterraneo con condizioni di locale instabilità solo a prevalente evoluzione diurna. Temperature sempre sopra media - conclude l’esperto -, ma con valori meno marcati ad opera soprattutto dell’indebolimento graduale della radiazione del Sole: per via della diminuzione delle ore di luce e della maggiore inclinazione del suo irraggiamento”.

Le previsioni meteo