Allerta meteo nelle Marche: in arrivo temporali e grandine

Ancona, 20 maggio 2024 – Temporali e grandine sulle Marche. Dopo il maltempo in Emilia Romagna e in Veneto, ecco che anche nelle Marche c’è la possibilità di piogge molto intense. Questo in linea con lo standard degli ultimi giorni, determinato da un meteo estremo in Italia: nubifragi al Nord, caldo africano al Sud. L’estate, almeno al centro-nord, sembra molto lontana.

In particolare “la risalita dell'impulso instabile dal nordafrica produrrà inizialmente un vasto fronte temporalesco a base alta sulla Sardegna, durante l'alba. I temporali, muovendosi verso nord est, incontreranno terreno fertile per abbassare la quota di condensazione su Umbria, Marche e Toscana interna con fenomeni che potrebbero risultare parecchio intensi (livello 2-3). Il cape raggiungerà i 1800J/Kg grazie alla corrente di scirocco che spirera dal mar Adriatico sino alle zone interne umbre e marchigiane. In queste aree saranno possibili grandinate di medie dimensioni (4-5cm) e allagamenti”, spiega il sito meteo zenastormchaser.

L’allerta meteo per temporali

La Regione Marche, la Protezione civile e Arpa Marche hanno diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi, lunedì 20 maggio, in cui prevede temporali sulla regione.

“Dalla tarda mattinata di lunedì e per il resto della giornata – recita il bollettino – attesi temporali inizialmente nelle zone interne in movimento verso la costa. I fenomeni saranno localmente di forte intensità e persisteranno fino alle ore notturne".

Previsioni martedì 21 maggio

Per la giornata di martedì 21 maggio, Arpa Marche prevede “rovesci e temporali sparsi nella prima parte della giornata in particolare sul settore centro-meridionale della regione. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio”. Le temperature minime sono in lieve aumento, mentre le massime sono in diminuzione.

“Nella prima parte della giornata brezza tesa sud-orientale lungo la costa e sud-occidentale nelle zone interne. Dalle ore centrali, moderati sud-occidentali con raffiche fino a vento forte o burrasca sulle zone alto-collinari e montane e fino a vento fresco altrove”.

Previsioni mercoledì 22 maggio

Per la giornata di mercoledì 22 maggio ci saranno “brevi piovaschi pomeridiani sulle zone montane”, mentre le temperature “minime in diminuzione e le massime sono “stazionarie”.

Tendenza giovedì e venerdì

Le condizioni meteo sono “in miglioramento per i giovedì e venerdì con probabile peggioramento per il fine settimana”.

Che tempo farà nelle Marche