Allerta meteo nelle Marche: temporali in arrivo. Le previsioni della settimana

Ancona, 27 maggio 2024 - In arrivo una nuova ondata di maltempo nelle Marche con temporali di forte intensità: la Protezione civile e Arpa Marche hanno diramato un'allerta meteo gialla per la giornata di domani martedì 28 maggio. Son previsti temporali su tutto il territorio regionale. Stessa situazione nelle vicina Emilia Romagna.

Maltempo in arrivo nelle Marche: allerta meteo diramata per il 28 maggio

Nelle Marche sono "previsti rovesci o temporali localmente di forte intensità - si legge sul bollettino -, in particolare nel settore collinare e alto-collinare della regione". L'allerta riguarda tutte le zone, dalla costa fino alle zone più interne e collinari. Il maltempo è previsto un po' in tutte le province. Nel dettaglio, rovesci e temporali saranno sparsi già dalla mattinata sulle zone interne, con diramazioni ed estensione anche verso le coste nel pomeriggio-sera. Le temperature saranno in lieve ascesa nei valori minimi, in leggero calo in quelli massimi. Il mare poco mosso.

Le previsioni di mercoledì 29 maggio

Secondo il bollettino pubblicato dall'Amap (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) il cielo sarà "prevalentemente o a tratti irregolarmente nuvoloso. Sono previste precipitazioni più localizzate soprattutto nelle zone regionali più a sud con"fenomeni sparsi di debole intensità nella fascia oraria centrale a contrarsi piuttosto rapidamente verso l'entroterra meridionale nel pomeriggio-sera". I venti saranno "di debole o al più moderata intensità". Le temperature saranno in leggero calo.

Le previsioni di giovedì 30 e venerdì 31 maggio

Secondo le previsioni il meteo sarà simile a livello regionale in queste due giornate. In particolare sono previsti "possibili acquazzoni sparsi nel pomeriggio". I venti saranno "deboli o moderati sud-occidentali all'interno, contributi di brezze da sud-est lungo la fascia costiera". Le temperature saranno in leggera ripresa.

Che tempo farà? Le previsioni meteo