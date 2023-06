Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, possibili nubifragi: quando e dove

Bologna, 29 giugno 2023 – Primi segni di cedimento dell'alta pressione in Emilia Romagna e non solo: è in arrivo una perturbazione atlantica che potrebbe far rimpiangere le alte temperature di questi giorni. Per possibili nubifragi e temporali in Emilia Romagna c’è una nuova allerta meteo gialla, per la giornata di venerdì 30 giugno (valida appunto dalla mezzanotte e fino alla mezzanotte del 1 luglio)

Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio un ciclone, raro per il periodo, attraverserà il Centro-Nord Italia. Avremo dunque 48 ore di maltempo (addirittura con qualche fiocco di neve sulle Alpi fino ai 2900 metri di quota). Lo afferma Andrea Garbinato, responsabile del sito www.iLMeteo.it, confermando questa fase di rottura estiva, ma indicando anche che non si tratta della tipica 'rottura estiva di ferragosto’: già da domenica il tempo tornerà quasi ovunque soleggiato seppur con qualche temporale pomeridiano.

Allerta meteo in Emilia Romagna

L’allerta gialla emanata dalla protezione civile riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Per la giornata di venerdì 30 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti più probabili su settore centro-occidentale con precipitazioni intense che possono generare localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua; inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Temporali in arrivo in Emilia Romagna

Previsioni di venerdì 30 giugno

Nuvolosità irregolare a tratti intensa con precipitazioni anche a carattere temporalesco che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata e a trasferirsi dal settore occidentale, dove risulteranno più probabili, a quello centro-orientale. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 19 e 21 gradi; massime in sensibile diminuzione con valori compresi tra 23 e 27 gradi. Venti: deboli orientali in pianura, da sud-ovest sui rilievi con rinforzi nel corso della giornata; raffiche nelle zone interessate dai fenomeni. Mare: poco mosso tendente a mosso al largo in serata.

Previsioni di sabato 1 luglio

Stato del tempo: inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con piogge localmente a carattere di rovescio, più probabili lungo i rilievi e sulle pianure orientali. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità. Temperature: minime in diminuzione con valori intorno a 18/19 gradi; massime in diminuzione sul settore orientale ed in aumento su quello occidentale, comprese tra 24 e 27 gradi. Venti: deboli settentrionali, tendenti a divenire orientali dal pomeriggio/sera. Mare: poco mosso.

