Allerta meteo rossa 19 aprile 2025 in Emilia Romagna: Pasqua e Pasquetta tra nuvole e pioggia

Bologna, 18 aprile 2025 – Dopo l’ondata di maltempo che ha causato distruzione anche vittime nel nord Italia, resta l’allerta meteo rossa per il passaggio della piena del fiume Po con valori previsti dal Arpa Emilia Romagna superiori alla soglia 3 nelle pianure occidentali, superiori alle soglia arancione nelle pianure centrali e superiori a quella gialla nelle pianure orientali e nel Delta.

Inoltre, prosegue il lento esaurimento delle piene generate dalle piogge nei tratti arginati di Secchia e Reno, con livelli ancora superiori alla soglia gialla. Nelle zone montane e collinari centro-occidentali non si esclude la formazione di frane nei terreni saturi di acqua.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta se piove a Bologna

Il ciclone Hans

Nonostante non siano previste piogge abbondanti per le prossime ore, anche l’Emilia-Romagna si prepara a un fine settimana di Pasqua all’insegna della variabilità. “Il ciclone mediterraneo che ha causato precipitazioni intense negli ultimi giorni si sta progressivamente allontanando, ma lascerà spazio a una nuova perturbazione, attesa tra domenica e lunedì” fanno sapere gli esperti.

Quindi, anche se le temperature si attendono in linea con le medie del periodo, il rischio di rovesci e temporali rimane alto soprattutto tra Pasqua e Pasquetta. Il bollettino dell’esperto Roberto Nanni, tecnico Meteorologo Ampro, descrive così l’evoluzione in atto e quella attesa nei prossimi giorni: “Si sta allontanando il severo maltempo che in questi giorni ha investito in maniera particolare il Nord-Ovest italiano, per la presenza di un ciclone mediterraneo denominato ‘Hans’. Ora si attende una breve pausa asciutta, con una fase meteo decisamente più stabile e soleggiata a partire dalle aree occidentali, non prima, però, che le spire nuvolose attorno al vortice abbiano portato gli ultimi residui piovaschi sparsi al Nord-Est e sulla Romagna durante la giornata di oggi, venerdì 18.

In attesa di un sabato in deciso miglioramento su tutta la regione con basso rischio di pioggia e con le zone di sereno che potrebbero riguardare soprattutto il versante adriatico in mattinata. Contemporaneamente, in serata, si cominceranno ad avvertire gli effetti di una nuova perturbazione atlantica che darà luogo ad un peggioramento del tempo nel corso di Pasqua e Pasquetta”.

Le previsioni di sabato 19 aprile

Si attende per domani una giornata in prevalenza asciutta con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. “Nuvolosità in aumento – dicono dal centro Arpae – dal pomeriggio a partire dai settori occidentali, dove in serata non si escludono occasionali piovaschi. Temperature minime intorno ai 10 gradi, con massime in lieve rialzo tra i 17 della costa e i 21 in pianura. Sono attesi venti deboli e variabili, con rinforzi serali sui rilievi e mare poco mosso”.

Pasqua: nuvole e deboli piogge

Il cielo di domenica sarà nuvoloso per gran parte della giornata e, tra il pomeriggio e la sera, sono attese deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sull’Emilia occidentale e lungo i rilievi. Le temperature minime saranno stabili tra 9 e 12 gradi mentre le massime previste sono in aumento fino ai 22. Venti deboli in pianura, moderati o forti da sud sui rilievi e mare poco mosso.

Pasquetta tra temporali e cielo grigio

Giornata inizialmente grigia, con cieli molto nuvolosi o coperti sui settori emiliani e piogge diffuse, anche a carattere temporalesco. In Romagna si attende una nuvolosità irregolare e foschie soprattutto nel mattino. Nel pomeriggio, invece, si potrebbero verificare dei rovesci sparsi su tutta la regione, in esaurimento in serata. “A Pasquetta – commenta il meteorologo Nanni -, l’instabilità meteo dovrebbe insistere sulle aree centro-occidentali, ma nella seconda parte della giornata le precipitazioni tenderanno probabilmente a estendersi anche in Romagna, dove non si può escludere la formazione di rovesci e qualche temporale. Il clima, nel frattempo, risulterà in linea con le medie del periodo e la ventilazione debole o al più moderata meridionale lungo le coste”.