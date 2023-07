Allerta meteo gialla, ancora temporali il 22 luglio in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 21 luglio 2023 – Ancora brutto tempo in Emilia Romagna. Dopo l’allerta meteo gialla per temporali prevista per la giornata di oggi, venerdì 21 luglio, e la grandine che ha flagellato Ferrara nella notte, è uscito un nuovo bollettino di Arpae-Protezione civile in cui si prolunga sostanzialmente l’allerta gialla anche per la giornata di domani, sabato 22 luglio. Ma d’altronde, le previsioni meteo dei giorni scorsi, avevano annunciato un break dal caldo africano, con l’arrivo del maltempo nel weekend.

Allerta meteo gialla per temporali sabato 2 luglio in Emilia Romagna

Arpae: “Temporali e venti forti”

“Per la giornata di sabato 22 luglio – dice la nota di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura. Inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) di direzione variabile con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”.

Allerta meteo gialla per temporali: dove

L’allerta gialla per temporali è valida dalla mezzanotte del 22 luglio fino alla mezzanotte del 23 luglio e riguarda le province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni meteo in Emilia Romagna