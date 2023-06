Allerta meteo per temporali in Emilia Romagna: dove e quando

Bologna, 1 giugno 2023 – Visto che la penisola italiana è intrappolata in un vortice di bassa pressione, come hanno fatto sapere i meteorologi di Arpae nelle previsioni per il primo ponte di giugno – per la giornata di domani (venerdì 2 giugno) sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali pomeridiani forti, più probabili sul settore centro-occidentale della regione Emilia Romagna e sugli Appennini, con possibili effetti e danni associati.

Possono verificarsi per questo altri dissesti, come quelli innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina bolognese e romagnola.

In caso di temporale potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e locali smottamenti.

Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna il 2 giugno

Criticità in pianura

Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, in progressiva decrescita e da possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 2 giugno: Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con rovesci o brevi temporali sparsi sui rilievi e possibili anche sulle pianure, localmente di forte intensità; esaurimento dei fenomeni nelle ore serali.

Temperature pressoché stazionarie con minime tra 15 e 17 gradi e massime tra i 24/25 gradi della costa ed i 26/27 gradi delle pianure interne.

Venti deboli variabili con temporanei rinforzi nelle aree interessate dall'attività temporalesca. Mare quasi calmo.

Sabato 3 giugno: Aumento della nuvolosità nel corso del mattino a partire dalle pianure settentrionali con piogge anche a carattere di rovescio o breve temporale possibili sull'intero territorio regionale, localmente di forte intensità. Fenomeni a carattere sparso anche nelle ore pomeridiane, in esaurimento in serata con tendenza a schiarite.

Temperature minime stazionarie tra 15 e 17 gradi; massime in diminuzione e comprese tra 23 e 25 gradi.

Venti deboli di direzione variabile, con temporanei rinforzi nelle aree interessate dai fenomeni. Mare quasi calmo o poco mosso.

La mappa meteo