Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: forti temporali dopo il caldo torrido

Bologna, 27 giugno 2023 – Torna l’allerta gialla per temporali. In Emilia Romagna, dopo diversi giorni di caldo e sole, torna ad affacciarsi il maltempo.

Nella mattinata di oggi in Romagna si superano 34 gradi, ci sono punte di 35,5 gradi tra Riccione e Cattolica, mentre a Cesena i 34.5. Ma nel tardo pomeriggio-sera, le cose dovrebbero cambiare.

L’allerta gialla per temporali è valida dalle 12 del 27 giugno fino alla mezzanotte del 29 giugno nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la serata di martedì 27 giugno – recita la nota di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su zone di pianura settentrionale e fascia costiera. Per la giornata di mercoledì 28 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Per entrambe le giornate non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su aree pianeggianti e settore costiero. Nelle zone collinari interessate dai temporali non si escludono possibili fenomeni di ruscellamento su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

Come sarà il tempo n Emilia Romagna