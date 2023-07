Allerta meteo gialla per temporali lunedì 3 luglio in Emilia Romagna

Bologna, 2 luglio 2023 – Ancora un’allerta gialla per temporali. Non si placa il maltempo estivo, dopo l’ondata di caldo che aveva pervaso la nostra regione per qualche giorno alla fine di giugno. Gli esperti di Arpae lo hanno annunciato tramite il bollettino meteo.

L’allerta gialla per temporali è prevista per la giornata di domani, lunedì 3 luglio, ed è valida nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per lunedì 3 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati – recita la nota di Arpae -, più probabili dalle ore serali sulle zone di pianura centro-orientali. Non si escludono tuttavia temporali sparsi di breve durata anche nella prima parte della giornata più probabili lungo i rilievi e fascia pedecollinare".

Temperature minime in aumento

Di sicuro non ci si aspettava un inizio luglio che si divide tra pioggia e stabilità. Il caldo, insomma, si farà sentire ma senza eccessi. Nella giornata del 3 luglio, le temperature minime in Emilia Romagna saranno in lieve aumento con valori attorno a 20-21 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Le massime, invece, non avranno variazioni di rilievo, con valori tra i 28 gradi della costa e i 30 gradi delle zone di pianura interne.

Che tempo farà in Emilia Romagna