Allerta meteo in Emilia Romagna per forti temporali: dove e quando

Bologna, 13 settembre 2023 – Arriva l’annunciato maltempo in Emilia Romagna, con temporali anche di forte intensità. La protezione civile ha infatti emanato un’allerta meteo per giovedì 14 settembre (valida dalla mezzanotte e fino alla mezzanotte del 15 settembre). Sono previste abbondanti precipitazioni con possibili effetti e danni associati, sui settori centro-occidentali e sulle zone di pianura settentrionale, in particolare dalle ore pomeridiane. Non si escludono temporali sparsi di breve durata sulle rimanenti aree.

Allerta meteo gialla

Le province interessate dall’allerta sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Previsioni in Emilia Romagna giovedì 14 settembre

Al mattino inizialmente sereno o poco nuvoloso poi tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura, in particolare sul settore centro-occidentale. Piogge sparse lungo le aree di crinale soprattutto del settore occidentale. Nel corso del pomeriggio nuvolosità variabile con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporalesco estese a gran parte del territorio regionale che risulteranno in esaurimento a partire dal tardo pomeriggio-sera. Nel corso della notte nuovo aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da nord con temporali sparsi lungo l'asta del Po.

Temperature minime comprese tra 18/19 gradi delle pianure interne e 20/21 gradi del settore costiero. Massime comprese tra 26 e 29 gradi.

Venti al mattino deboli da sud-ovest sui rilievi ed occidentali in pianura. Nel corso della giornata tendenza a ruotare dai quadranti settentrionali con temporanei locali rinforzi legati ai fenomeni in atto; per poi divenire deboli orientali in serata. Mare poco mosso.

Tendenze e previsioni per il weekend

Stando alle tendenze Arpae, da venerdì 15 a domenica 17 settembre si assisterà all’aumento di nubi e piogge, specie lungo il litorale. L’indebolimento dell’anticiclone favorirà infatti l’ingresso di corrente atlantiche fredde, umide e instabili associate a piogge e temperature più basse. Per il momento, almeno per il weekend, le temperature si manterranno leggermente in calo tra 28 e 30 gradi e con minime sotto i 20 gradi.