Allerta meteo per temporali nelle Marche: nuova ondata di maltempo, ecco quando

Ancona, 21 maggio 2025 - Maltempo nelle Marche: due giorni, oggi e domani, di allerta per i temporali sul territorio regionale. Per oggi mercoledì 21 maggio, le precipitazioni sono previste in tutte le province soprattutto nel pomeriggio. Anche domani, giovedì 22 maggio, alcune zone saranno colpite da temporali. Per questo la Regione ha emanato una nuova allerta gialla.

Il bollettino

"Nel corso del pomeriggio - si legge nel bollettino - temporali prefrontali interesseranno dapprima i settori alto-collinari meridionali e successivamente i settori collinari e costieri centro-settentrionali". Secondo l'Amap (Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca - "Marche Agricoltura Pesca") le precipitazioni principali "a comparire dall'Urbinate solo dal tardo pomeriggio e in espansione eterogenea in serata e nottata verso sud, con carattere sparso e localmente di rovescio".

Le previsioni giovedì 22 maggio

Ancora maltempo con un peggioramento previsto nel pomeriggio. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso in mattinata, passerà da nuvoloso a molto nuvoloso nella seconda parte della giornata. Possibilità di locali rovesci o temporali nelle ore pomeridiane, più probabili nel settore collinare e costiero. Dalla serata sono previste piogge sparse nel settore settentrionale, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I venti saranno moderati o forti, da sud-ovest, nelle zone interne; moderati da sud-est nelle altre zone. Temperature in aumento. Mare mosso.

Che tempo farà venerdì 23 maggio?

Secondo le previsioni della Regione, durante la mattinata sono previste delle piogge nel sud delle Marche, ma dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio ci sarà un forte peggioramento delle condizioni meteo con temporali previsti su tutto il territorio regionale. I temporali saranno in attenuazione verso sera. Temperature in diminuzione.

Il meteo nel weekend e la tendenza

Sabato 24 maggio il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente nel settore meridionale, possibili deboli precipitazioni in mattinata nel settore meridionale. Nessuna variazioni di rilievo per quanto riguarda le temperature. Secondo la Regione, sono previste "possibili condizioni di tempo stabile nelle giornate di domenica (25 maggio )e lunedì (26 maggio)".

Le previsioni meteo