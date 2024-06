Allerta meteo, temporali nelle Marche: ecco dove

Ancona, 22 giugno 2024 - Tutti quelli che aspettavano la domenica per godersi un po' di sole e mare, potrebbero rimanere delusi. Sulla costa marchigiana il cielo potrebbe essere coperto, nelle zone interne invece sono previsti rovesci.

Proprio per domani 23 giugno, infatti, la Protezione civile delle Marche ha diffuso un'allerta meteo per i temporali. "Durante il pomeriggio di domenica 23 sui settori montani - si legge nel bollettino - i fenomeni temporaleschi potranno localmente risultare intensi".

I temporali sono previsti in tutta la zona dell'entroterra marchigiano. Secondo le previsioni dell'Amap, il Servizio agrometeo della Regione Marche, "nella prima parte della mattinata, il cielo sarà prevalentemente sereno a sud, primi ingressi di velature in quota a nord; progressiva espansione di copertura medio-alta da nord-ovest con maggiore stratificazione all'interno nel proseguo delle ore soprattutto pomeridiane".

Ecco quale sarà la zona più colpita dal maltempo: sono previsti "possibili piovaschi ed acquazzoni sparsi in special modo nel pomeriggio lungo la fascia interna e in particolare a ridosso della dorsale, con maggiori diramazioni sulla provincia di Pesaro-Urbino". Ma come saranno le temperature? Ascoli 29 massima 21 minima; Fermo 28-19; Ancona 30-19; Macerata 30-18; Pesaro 30-19; Urbino 24-20. Ma come sarà il meteo dei prossimi giorni? Vediamo nel dettaglio.

Previsioni meteo di lunedì 24 giugno

Il cielo sarà poco o parzialmente coperto al mattino. Secondo l'Amap sono previsti "eventuali addensamenti a nord, maggiore sporcizia nuvolosa in ingresso da ponente con accorpamenti in formazione nelle ore centro-pomeridiane soprattutto sulla fascia interna. Piovaschi e rovesci pomeridiani a carattere sparso sul comparto interno soprattutto appenninico".

Che tempo farà martedì 25 giugno?

Anche martedì sarà una giornata all'insegna dell'instabilità. Nuvole al mattino un po' su tutta la regione e "maggiori irregolarità e stratificazione nel pomeriggio soprattutto sulla fascia interna". Anche nel pomeriggio quindi sono previste piogge localmente intense. Possibili temporali soprattutto nell'entroterra marchigiano.

Le previsioni meteo