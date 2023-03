Allerta meteo per vento forte in Emilia Romagna: dove e quando

Bologna, 9 marzo 2023 – Allerta meteo gialla per vento forte in Emilia Romagna. Il maltempo sulla regione è previsto per la giornata di domani, venerdì 10 marzo, quando, secondo gli esperti di Arpae, “si prevedono venti di burrasca moderata (tra 62 e 74 km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sull'Appennino centro-orientale e sulla Romagna. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui rilievi centro-orientali caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati da parziale fusione della neve sul suolo”.

L’allerta gialla per vento è valida dalla mezzanotte del 10 marzo fino alla mezzanotte dell’11 marzo e si riferisce alle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Sono già diversi giorni che in Emilia Romagna si susseguono allerte meteo gialle e arancioni per vento forte e questo transito di un'area di bassa pressione di origine atlantica si espanderà anche nel resto d’Italia, determinando domani un flusso di correnti occidentali sulle regioni centrali e, successivamente, su parte di quelle meridionali, dove la forte ventilazione persisterà per più tempo.

Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha quindi emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede "dalle prime ore di venerdì 10 marzo, venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Calabria, in particolare sui settori costieri e sui rilievi, con possibili mareggiate sulle coste esposte".

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani è stata valutata "allerta gialla" su alcuni settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.