Allerta neve in Emilia Romagna, Immacolata in bianco e temperature gelide

Bologna, 7 dicembre 2024 – La neve sarà la protagonista indiscussa della giornata dell’Immacolata in Emilia Romagna: dalle prime ore di domenica 8 dicembre i fiocchi (dopo quelli già caduti mercoledì) imbiancheranno la regione anche nelle zone di pianura, per poi risalire in quota nel corso della mattinata. Tanto che è stata diramata una allerta meteo gialla e arancione da Arpae. Si prevedono accumuli significativi sull'Appennino, mentre in pianura potrebbero verificarsi fenomeni di gelicidio, con conseguenti rischi per la circolazione stradale. "Risveglio decisamente fresco stamattina con minime comprese tra -4 e +0°C sulle pianure, qualcosa in più sulla Romagna meridionale – spiega il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni -. Gelate estese e diffuse”.

Allerta meteo in Emilia Romagna: arancione per neve, gialla per piene dei fiumi, frane, vento e mareggiate

Allerta meteo arancione per neve

Una profonda perturbazione proveniente dal Golfo di Genova determinerà una fase di tempo molto perturbato nella giornata di domani 8 dicembre. Sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevate sulle zone di pianura emiliana, che assumeranno carattere nevoso (o di pioggia mista a neve) inizialmente anche in pianura durante le prime ore del mattino, per poi risalire nella mattina e assestarsi sui 300/400 metri sull'Appennino emiliano e sopra i 500 metri sull'Appennino bolognese.

Tale allerta riguarda in particolare le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; gialla a Ravenna.

Allerta meteo gialla per piene dei fiumi e frane

L’allerta meteo gialla riguarda le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Le precipitazioni previste sulla pianura regionale potranno generare limitati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua e sul reticolo minore con possibili localizzati superamenti delle soglie 1. Saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, più diffusi nei settori collinari.

Temperature gelide in Emilia Romagna per l'Immacolata

Allerta gialla per vento

L’allerta gialla è stata infine diramata anche per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Sono previsti venti di burrasca moderata (62–74 Km/h), provenienti da nord-est, lungo la costa ferrarese e la pianura emiliana. Inoltre sono attesi valori del livello del mare sotto costa prossimi alla soglia di riferimento per l’allerta. Non si escludono localizzate erosioni o inondazioni del litorale.

