Allerta rossa 25 maggio Emilia Romagna, continua il rischio di allagamenti e frane

Bologna, 24 maggio 2023 - Continua a piovere, continua l’allerta meteo rossa emanata da Arpae e Protezione civile (la decima consecutiva) anche per la giornata di domani (dalla mezzanotte del 25 maggio alla mezzanotte del 26), valida per alcune zone dell’Emilia Romagna.

Allerta di colore rosso per criticità idraulica nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Ferrara, in particolare nella costa, nella bassa collina e nella pianura romagnola, oltre che nella pianura bolognese.

Secondo il report di Arpae (l’Agenza regionale per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna, per domani “sono previsti temporali anche di forte intensità, nella prima parte della giornata sulla pianura, mentre, nelle ore centrali, i fenomeni temporaleschi saranno più probabili sui rilievi e saranno in esaurimento in serata”.

“Le precipitazioni temporalesche potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d'acqua, critici per i bacini del settore centro-orientale, ancora interessati da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti - si legge ancora nella nota -. Permarranno condizioni di criticità idraulica rossa per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica”.

L’allerta diventa di colore arancione per criticità idraulica e per criticità idrogeologica nelle zone dell’alta collina romagnola e nella collina bolognese, interessando le province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna.

Allerta gialla per criticità idraulica nella zona montana della Romagna e del bolognese; allerta gialla per criticità idrogeologica su tutta la costa romagnola e nelle aree montane.

“Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili - conclude l’allerta di Arpae -. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi ruscellamenti, con possibili smottamenti lungo la rete stradale e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. Permane inoltre la possibilità di evoluzione con aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi nelle aree bolognesi e della Romagna”.

Non da ultimo, allerta gialla per temporali in tutta l’Emilia-Romagna.