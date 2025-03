Resta l’allerta rossa a Bologna, estesa anche in Romagna

Bologna, 14 marzo 2025 - Ancora maltempo in Emilia Romagna: dopo l'allerta rossa diramata per la giornata di oggi, la pioggia battente e il rischio per l'innalzamento dei fiumi continueranno a preoccupare. L’allerta valida per oggi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna è stata estesa, dalle 12 di oggi a tutta la Romagna. Dopo due giorni di allarme, per domenica è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Maltempo in Emilia Romagna con temporali e innalzamento del livello dei fiumi: allerta rossa estesa anche alla Romagna

E’ stata diramata da Arpae e Protezione civile un’allerta rossa, valida dalle 12 di oggi 14 marzo fino alla mezzanotte, per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna. Sarà invece arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena , Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Bologna e Ravenna; per vento nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Allerta gialla, invece per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Ravenna, Folrì Cesena, Rimini; per temporali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna Forlì Cesena, Rimini; per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

"Nella giornata di oggi venerdì 14 marzo – si legge nel bollettino dell’Arpae - persistono precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione, in estensione al settore centro-occidentale nel pomeriggio-sera. Sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alla soglia 3 sugli affluenti di destra Reno e sui bacini Romagnoli occidentali. Sul settore centro-occidentale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2. Sul settore appenninico centrale e orientale saranno possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori con associati fenomeni di erosione spondale, sedimentazione e trasporto solido. Inoltre saranno possibili diffuse frane superficiali che potranno interferire con le reti stradali e, più localmente, riattivazioni di frane per scivolamento di significativa estensione e profondità. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree appenniniche orientali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”.

Secondo le previsioni e il bollettino diramato da Arpae e Protezione civile, domani l’allerta rimarrà rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Arancione invece per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Folrì Cesena, Rimini.

L'allerta meteo diramata da Arpae e Protezione civile per la giornata di sabato 15 marzo

“Per la giornata di sabato 15 marzo – si spiega nel bollettino – si prevedono precipitazioni moderate a carattere di rovescio sul settore appenninico centro-occidentale nel corso della mattinata e possibilità di temporali sparsi di breve durata nel pomeriggio sulle pianure centro-orientali”. Fiumi ancora osservati speciali. “Sono previsti superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra Reno e dei bacini Romagnoli occidentali – si legge nel bollettino -. Nei tratti montani dei corsi d'acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni. Nelle aree interessate da nuove precipitazioni potranno verificarsi inoltre ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei torrenti minori”.

Il maltempo quindi non molla, a confermarlo anche il meteorologo Randi, presidente dell’Associazione meteo professionisti secondo il "va mantenuta la massima prudenza. Non facciamoci ingannare dalle schiarite delle ultime ore”.

Per la giornata di oggi era prevista un'allerta rossa nell'area centrale della regione. Frane e strade allagate è il bilancio nel Bolognese. A causa di una frana a Imola, sono state evacuate 35 persone. Le scuole sono rimaste chiuse a Bologna e in altri Comuni dell’Emilia-Romagna. Sotto le Due Torri sono stati evacuati i piani terra. Attenzione massima quindi sui fiumi proprio nel Bolognese e nella bassa Romagna: tutti i Centri operativi sono aperti, a partire da quello regionale, per monitorare in tempo reale l’andamento della situazione meteorologica.

Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente sul settore occidentale della regione, che successivamente interesseranno anche il resto del territorio. Localmente le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Dalla serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni. Temperature: minime comprese tra 8 e 11 gradi; massime tra 15 e 19 gradi. Per quanto riguarda i venti saranno in prevalenza meridionali con rinforzi fino a forti da sud-ovest sui rilievi di crinale, temporaneamente orientali sui settori di pianura centrali e orientali. Mare mosso.

Per domenica 16 marzo è previsto un miglioramento. Il cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite e addensamenti più consistenti sui rilievi occidentali. Temperature in diminuzione le minime con valori compresi tra 5 e 9 gradi; massime attorno ai 14 / 15 gradi. Venti: sud-occidentali con rinforzi sui rilievi, al mattino su quelli occidentali ed al pomeriggio su quelli orientali. Il mare sarà mosso o poco mosso.