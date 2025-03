Allerta rossa domani in Emilia Romagna: forti temporali e fiumi sotto osservazione

Bologna, 13 marzo 2025 – Dopo un breve spiraglio di sole, il maltempo non molla la presa in Emilia Romagna. Si prefigurano giorni di pioggia intensa sul nostro territorio soprattutto venerdì 14 marzo, giornata per cui Arpae e Protezione civile hanno emesso un’allerta rossa per piene dei fiumi e una arancione per temporali. Per oggi – giovedì 13 marzo – invece è prevista una allerta arancione per venti di burrasca.

“Precipitazioni in intensificazione” sono previste “dalla sera/notte (su venerdì 14) con rovesci anche a carattere temporalesco attesi sulle aree centro-occidentali della regione, specie lungo i rilievi emiliani. Nevose al di sopra dei 1000-1200 metri”, spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni.

Piogge intense sono previste nella giornata di venerdì 14 marzo in Emilia Romagna, il maltempo prevde il sopravvento

Temperature massime in calo a 10 gradi

A conferma della situazione turbolenta, “fino al weekend del 15 e 16 marzo, il meteo sembra essere contrassegnato da repentini passaggi perturbati che avranno come obiettivo principale le regioni centro-settentrionali. Nella giornata di venerdì 14 marzo assisteremo all’ennesimo peggioramento, probabilmente anche piuttosto intenso sulle aree occidentali. Le temperature nel frattempo faranno registrare un lieve calo al Nord, ma è solo con l’arrivo del weekend che i valori massimi potrebbero subire una diffusa diminuzione portandosi attorno a 10 gradi”, conclude Nanni.

Attivato il Coc nel Bolognese

Proprio per questo peggioramento atteso per la giornata di venerdì 14 marzo, il Comune di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, già colpito dalle recenti alluvioni, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (Coc), per monitorare attentamente l’evolversi della situazione ed essere pronto a gestire al meglio eventuali criticità che si dovessero presentare.

Previsioni meteo venerdì 14 marzo

Nella giornata di venerdì 14 marzo, secondo l’agenzia di Arpae arriveranno “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sul settore centro-orientale dove i fenomeni potranno risultare intensi, in particolare sui rilievi. Neve sulle vette più alte. Temperature minime comprese tra 9 e 12 gradi. Massime comprese tra 14 e 16 gradi”.

Previsioni meteo sabato 15 marzo

Sabato 16 marzo ecco “precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio; sul settore orientale poco nuvoloso con scarsa probabilità di fenomeni sparsi. In serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni”. Le temperature varieranno da tra 6 e 9 gradi le minime, mentre le massime saranno comprese tra 15 e 18 gradi.

Tendenza meteo da domenica 16 a martedì 18 marzo

Tra domenica e martedì prossimo si prevede un calo forte delle temperature. Già domenica “flussi umidi ed instabili sud-occidentali apporteranno debole instabilità con fenomeni sparsi. Dalla giornata di lunedì il progressivo arrivo in quota di correnti fredde di origine artica apporterà un graduale e lento calo delle temperature con valori massimi che a termine periodo si attesteranno mediamente attorno ai 12 gradi”.

Che tempo farà in Emilia Romagna