Allerta meteo rossa in Emilia Romagna 10 maggio, l’incubo di un’altra alluvione

Bologna, 10 maggio 2023 – Allerta meteo rossa in Emilia Romagna: pronti a evacuare. E torna l’incubo di un’altra alluvione, dopo quella di una settimana fa. Gli argini e le frane sono monitorate giorno e notte. I palasport e le palestre sono state attrezzate per ospitare le persone che dovessero lasciare in fretta e furia le proprie abitazioni. Quintali di sacchi di sabbia pronti per essere posizionati nei punti più critici. È una grande operazione di protezione civile quella che è scattata ieri pomeriggio nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Allerta meteo: le zone a rischio in Emilia Romagna

Dalla mezzanotte di ieri e per oggi "si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinaremontano centro-orientale", viene evidenziato nell’avviso. Allerta rossa emanata dalla Protezione Civile anche per Bologna, sia in pianura che in collina.

Il maltempo, in Romagna, andrà a colpire nuovamente territori piegati da smottamenti di terra e dalla rottura di argini lungo i 13 corsi d’acqua che tra giovedì e venerdì scorso, sono esondati allagando ettari e ettari di terreno. Solo in provincia di Ravenna sono 600 gli sfollati, 500 hanno trovato riparo da parenti e amici, un centinaio nelle strutture pubbliche attrezzate.

Alluvione e allagamenti: sul banco degli imputati le tane di istrici e nutrie

Nuova perturbazione in Emilia Romagna: fino a quando

"Da mercoledì (oggi, ndr.) – commenta Pierluigi Randi, tecnico meteorologo dell’Associazione meteo professionisti – assisteremo all’ingresso di una prima perturbazione che scenderà dal Nord Atlantico. Sembrava poca cosa, invece avremo una pioggia abbastanza insistente, alla quale farà seguito, dopo una pausa nel corso della giornata successiva, un secondo fronte più intenso, atteso tra venerdì e sabato". "Seppur manchino ancora cinque giorni – aggiunge – stando agli attuali modelli numerici, il maltempo potrebbe rivelarsi più pericoloso. Questo per il fatto che la saccatura prevista tenderebbe a invorticarsi sul Mediterraneo centrale e formare una depressione più lenta, con effetti che si farebbero maggiormente sentire non solo sulla Romagna, ma anche sull’Emilia centrale e su quella orientale".

Luca Mercalli: bomba climatica a orolegeria

Allerta meteo 10 maggio: il livello di rischio zona per zona

L’allarme anti catastrofe c’è, ma l’Italia non lo usa – Luca Mercalli: “Bomba climatica a orologeria”

Pericolo frane: cosa fare

A proposito di frane, Arpae fornisce un vademecum su come comportarsi in caso di movimenti franosi dovuti alle piogge eccessive.

Oltre ai consueti consigli di buon senso per evitare di trovarsi in aree a rischio frana (ad esempio, allontanarsi dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti in cui vi può essere possibilità di scorrimento di colate rapide di fango), occorre ricordare, soprattutto, che, in caso di frana, non esistono case o muri che possano arrestarla. Soltanto un luogo più elevato può dare sicurezza. Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: è opportuno non transitare, dunque, nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno, in particolar modo durante temporali o piogge violente. Per approfondire, consultare il sito web Arpae.

Pronti all’evacuazione

"I territori colpiti dall’alluvione di pochi giorni fa sono fragili. Anche una condizione meteo non drammatica potrebbe impattare con i lavori per ora emergenziali sugli argini rotti di Senio, Lamone, Marzeno e Sillaro" spiega il prefetto Castrese de Rosa. "Ma sotto vigilanza costante ci sono anche Bevano, Montone, Ronco, Fiumi Uniti" aggiunge il sindaco de Pascale. "Chi non ha subìto danni pochi giorni fa non deve illudersi, perché la situazione potrebbe diventare pericolosa in ogni momento. E, se sarà così, dovremo disporre l’evacuazione".

I punti più critici sono quelli dove si sono verificate le rotture degli argini. Ancora oggi, a Conselice, per l’esondazione del Sillaro, e a Bagnacavallo per via del Lamone, ci sono 120 milioni di metri cubi di sabbia che attualmente coprono migliaia di ettari terreni. Un danno che su scala provinciale potrebbe raggiungere il miliardo di euro.

Previsioni meteo giorno per giorno