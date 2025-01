Allerta rossa in Emilia Romagna: dove e fino a quando

Bologna, 28 gennaio 2025 – L'allerta meteo che era già arancione ora è diventata rossa, ma per vento. È l’evoluzione del maltempo che oggi ha investito anche l’Emilia Romagna, oltre alla Toscana. In particolare, l'osservato speciale è il fiume Lamone (video) ha registrato una piena storica a Marradi e il suo corso attraversa tutta la provincia di Ravenna prima di sfociare nell’Adriatico.

La nuova criticità rossa è entrata in vigore alle 12 di oggi e sarà valida fino a mezzanotte Le zone interessante sono le montagne e le alte colline romagnole e bolognesi, così come la montagna emiliana centrale.

Poi ecco cosa cambia: arriva l'arancione anche nella pianura modenese e in quella piacentino-parmense per criticità idraulica. Le zone ancora gialle sono la bassa collina piacentino-parmense e la costa, assieme alla pianura ferrarese.

L'allerta di martedì 28 gennaio in Emilia-Romagna: rossa per vento, arancione per criticità idraulica e idrogeologica

Allerta rossa: venti di tempesta e burrasca

Il bollettino di Arpae Emilia-Romagna ci avverte che “nella seconda parte della giornata di martedì 28 gennaio sono previsti venti sud-occidentali di tempesta (89 - 102 Km/h) lungo la fascia appenninica centro-orientale e fino alla fascia pedecollinare con possibili raffiche di intensità superiore nelle zone di crinale”.

Venti di burrasca forte (75 - 88 Km/h), invece, sono previsti “sui rilievi occidentali, colline centrali e zone di pianura centro-orientale. Poi nelle altre zone di pianura e sulle colline più occidentali sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h)”.

Piena del Lamone e criticità idraulica

L’allerta rimane poi arancione in gran parte della regione. Anche nella pianura modenese e in quella piacentino-parmense il giallo ha lasciato il posto all’arancione per criticità idraulica. Viste infatti le perturbazioni e le forti piogge l’attenzione è tutta rivolta all’innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi.

“Sono inoltre previste precipitazioni in attenuazione, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro orientale – fa sapere Arpae – che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. La criticità idraulica nella parte orientale è riferita alla piena in atto sul fiume Lamone".

Cosa aspettarsi per mercoledì 29

Il picco delle criticità meteo riguarda la giornata di oggi, martedì 28, poi da domani il peggio dovrebbe essere passato. Rimarrà l’allerta gialla su tutte le zone montane e sulle pianure centrali (quindi bolognese e modenese), ma anche su pianura e collina romagnole. Fuori pericolo la costa, così come parmense e ferrarese.

"Per la giornata di mercoledì 29 gennaio sono previsti inizialmente ancora venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sudovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui rilievi e sulla fascia pedecollinare centro-orientali, in attenuazione nel corso del mattino. La criticità idraulica nella pianura centro occidentale è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Enza, Secchia e Panaro e nella pianura centro-orientale per il fiume Reno e affluenti. Saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”, conclude Arpae.