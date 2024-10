Allerta rossa in Emilia Romagna: le previsioni meteo delle prossime ore

Bologna, 18 ottobre 2024 – Dopo la notte impegnativa sull’Appennino bolognese, dove ci sono stati diversi problemi come allagamenti, frane e strade chiuse, continua a piovere su tutta la regione. E sarà così almeno fino a domenica.

Il servizio meteo Arpae ha emanato un’allerta rossa per criticità idraulica, che si estende dalla pianura reggiana a Rimini, dalla mezzanotte di sabato 19 ottobre. Ciò significa che i fiumi del territorio saranno osservati speciali: il superamento dei livelli idrometrici critici infatti possono essere associati a danni sul territorio.

Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, hanno generato piene su Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2 e per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, è in vigore un’allerta arancione, sempre per criticità idraulica in tutto il bolognese e nella pianura modenese.

L'allerta meteo aggiornata di venerdì 18 ottobre

Forti piogge previste per sabato

Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di moderata-forte intensità. I fenomeni si estenderanno progressivamente da sud-est verso ovest nel corso della giornata, attenuandosi durante la sera-notte. Fa sapere Arpae.

“Sono da tenere in considerazione – specifica Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro –piogge a carattere di rovescio localmente abbondanti lungo i settori di bassa pianura dalle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna attorno a 100 mm complessivi e dei settori di pianura e costa del ravennate, Forlì-Cesena e Rimini fino a 70-80 mm/24h”.

Allerta rossa: dove

L’allerta rossa è per criticità idraulica e interessa il bolognese, poi le pianure reggiane e modenesi, così come buona parte della Romagna tra pianura e alta collina.

“Le precipitazioni previste genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-orientale della regione già interessati dalle piene in atto, con probabili superamenti delle soglie 3, e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini collinari del settore occidentale, con possibili localizzati superamenti della soglia 3”, fa sapere Arpae.

Allerta rossa per criticità idraulica e arancione per temporali e criticità idrogeologica in Emilia Romagna, dalla mezzanotte del 19 ottobre

Frane e la piena del Po

“Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti nelle zone collinari e montane caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, e allagamenti in aree urbane”, continua Arpae.

Nella pianura centro-occidentale è previsto il transito della piena di Po con livelli superiori alla soglia 1 (criticità ordinaria).

Forti venti

I venti soffieranno intensamente lungo la costa e potranno raggiungere intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h). Inoltre, l'aumento del moto ondoso nel corso della sera di sabato potrà determinare localizzate criticità al deflusso di fiumi e canali.