Allerta rossa per i fiumi in Emilia Romagna: le zone a rischio per il maltempo

Bologna, 18 settembre 2024 - Peggiora il maltempo in Emilia Romagna, in alcune zone della regione scatta l'allerta meteo rossa (in alcune zone arancione) già da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani 19 settembre per possibili piene dei fiumi e frane; resta gialla per i temporali su gran parte della regione. Già da ieri su tutta la Romagna e anche parte dell’Emilia piove in maniera consistente, diversi i danni e i disagi sul territorio tra strade e sottopassi allagati soprattutto a Rimini, Forlì e Cesena: per oggi, mercoledì 18 settembre, era stata prevista una criticità di colore arancione per l’ingrossamento dei fiumi, ma visto il peggioramento della situazione, è diventata di colore rosso nelle zone più colpite dal maltempo.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna per possibili piene dei fiumi e frane

Dalle 12 di oggi scatta quindi l’allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle stesse province esclusa quella di Ferrara. Allerta arancione per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza e Parma; per temporali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena. Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per stato del mare nella provincia di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Allerta per giovedì 19 settembre

Ancora allerta rossa domani per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle stesse province esclusa quella di Ferrara. Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma; Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza e Parma; per temporali nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena e Rimini; per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

L'allerta meteo rossa per criticità idraulica e idrogeologica

"A partire dal pomeriggio di oggi 18 settembre - si legge sul bollettino dell'Arpae - sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro-orientale della regione, che permarranno anche nella giornata di domani con una attenuazione a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni in atto e previste potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli".

Venti di burrasca e mare mosso

Secondo il bollettino "per oggi sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Mare al largo da molto mosso ad agitato in attenuazione nel corso della giornata di domani. La persistenza di onda e del livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare".

Le previsioni per venerdì 20 settembre

Il maltempo prosegue anche venerdì in gran parte della regione: il cielo sarà molto nuvoloso con parziali e temporanee schiarite, più probabili sul settore occidentale. Precipitazioni sparse sul settore centro-orientale, in esaurimento in serata-nottata. Per quanto riguarda le temperature, saranno stazionarie le minime, comprese fra 13 e 17 gradi e in lieve aumento le massime, fra 21 e 23 gradi.

Che tempo farà?