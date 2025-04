Allerta rossa per le piene dei fiumi in Emilia Romagna: è allarme per il Po

Bologna, 17 aprile 2025 – È di nuovo allarme meteo in Emilia-Romagna. L’Agenzia regionale Arpae ha emesso per domani, venerdì 18 aprile, un’allerta rossa relativa al passaggio della piena del fiume Po nella pianura piacentina e parmense. La piena non è dovuta a precipitazioni, ma alla portata d’acqua dei fiumi piemontesi, in particolare il Sesia, a causa delle forti precipitazioni di questi giorni sull’Italia nord-occidentale e in particolare in atto sul Piemonte.

Allerta rossa per la piena del fiume Po in Emilia Romagna, nelle province di Parma e Piacenza

Allerta rossa e gialla: ecco dove

Dunque, dalla mezzanotte di venerdì 18 aprile alla stessa ora di sabato 19 l’Arpae ha diramato allerta rossa per piene dei fiumi nelle province Piacenza e Parma, allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna e allerta gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini.

Previsioni meteo venerdì 18 aprile

Arpae fa sapere che, nella giornata di venerdì 18 aprile, saranno possibili precipitazioni, localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sui rilievi ed in particolare sul crinale appenninico centrale, tra la notte ed il mattino. Si potranno pertanto generare nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua maggiori del settore centrale, già caratterizzati dalle piene dei giorni precedenti, con livelli superiori alle soglie 1 o localmente prossimi alle soglie 2. Nelle aree di crinale di tutta la Regione e nelle zone montane e collinari occidentali saranno possibili residui e localizzati fenomeni di ruscellamento e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti.

La criticità idraulica sulle pianure centro-occidentali rivierasche di Po è riferita al transito della piena, con livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nella pianura occidentale e prossimi alle soglie 1 nelle pianure centrali.

Sono previsti, tra la notte ed il primo mattino venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sui rilievi centro-orientali, in attenuazione nel corso della giornata.

Continua il maltempo

Anche oggi 17 aprile l’Emilia Romagna è vittima del maltempo. Forti piogge si sono condensate soprattutto nella zona occidentale della regione provocando allagamenti, frane, cadute di alberi e straripamento dei fiumi nella zona di Piacenza e più precisamente nella Valnure, nelle Valli Arda, Nure e Trebbia. Inoltre, a causa del vento forte e di una prevista allerta arancione la riviera adriatica è stata colpita da violente mareggiate.

Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

L’Emilia Romagna è dunque colpita dal maltempo in questi giorni, ma per Pasqua e Pasquetta che tempo avremo? Sarà un periodo all’insegna della spiccata variabilità. Infatti, il meteorologo Roberto Nanni ci spiega che dal pomeriggio di venerdì 18 aprile ci attende una breve tregua alle piogge che durerà fino alla prima parte di domenica 20, giorno di Pasqua, grazie all’ingresso di un cuneo di alta pressione. Tuttavia, l’orizzonte rimane incerto, con la possibilità che nuove perturbazioni facciano capolino proprio a partire dal pomeriggio pasquale.