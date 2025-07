Allerta temporali in Emilia Romagna, l’estate infuocata va in pausa

Bologna, 30 giugno 2025 – Dal caldo torrido ai primi temporali. Luglio parte con la prima allerta gialla per temporali in Emilia Romagna che, almeno in parte della regione potrebbe dare un po’ di respiro a chi sta combattendo giorno dopo giorno, l’infuocata estate 2025 in città. Sempre che questi, non portino con sé danni dettati alla violenza della perturbazione. E intanto, questa mattina, il titolare di un’impresa in appalto di Treviso, è morto in cantiere mentre lavorava sotto il sole a Bologna. Per questo Cgil e Fillea-Cgil Bologna hanno chiesto a gran voce l’ordinanza caldo per una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro nelle ore caldissime di questi giorni.

Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna

“Nella giornata di domani, martedì 1 luglio – si legge infatti nell’allerta gialla emanata da Arpae Emilia Romagna – , sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione”.

Le zone colpite dall’allerta

Allerta gialla quindi nella montagna emiliana centrale’ (Parma, Reggio Emilia e Modena), sulla ‘collina emiliana centrale (Parma, Reggio Emilia e Modena); nella pianura modenese (tra Reggio Emilia e Modena); nella pianura reggiana; nella pianura reggiana di Po (tra Parma e Reggio Emilia); sulla montagna piacentino-parmense (Piacenza e Parma), sull’alta e sulla bassa collina piacentino-parmense e nella pianura piacentino-parmense (PC, PR).

Bollini rossi: l’ondata di calore continua

Oggi sono già 16 le città in allerta massima: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. A queste si aggiungono 7 bollini gialli, che indicano i centri un po' meno toccati dalle altissime temperature e quasi tutti a Sud (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria) e infine 4 bollini color arancione (livello di allerta 2): Campobasso, Napoli, Venezia, Viterbo.

Previsioni meteo per oggi 30 giugno: prime piogge sui rilievi

Cielo sereno in mattinata, nel pomeriggio nuvolosità stratificata sulla parte centro-occidentale della regione con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui relativi rilievi che potranno dar luogo a locali rovesci e/o temporali sparsi. Esaurimento dei fenomeni dalla tarda serata. Le temperature massime in lieve aumento che potranno raggiungere o localmente anche superare i 37 gradi sulla pianura centro-occidentale, lievemente inferiori invece sulla pianura romagnola. Sulla costa saranno fra 30 e 34 gradi. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. Rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Mare: poco mosso.

Brevi rovesci anche con carattere temporalesco il 1° luglio: ecco dove

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla pianura orientale dove saranno possibili locali e brevi rovesci anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio ampie schiarite sul settore orientale, mentre sul settore centro-occidentale sono previsti ancora rovesci e/o temporali , che dai rilievi si estenderanno anche alla relativa pianura. Esaurimento dei fenomeni in nottata.

Temperature: minime quasi stazionarie comprese tra 20/24 gradi; massime in diminuzione fra 33 e 35 gradi in pianura, più fresco sulla costa intorno ai 30/31 gradi.

Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti orientali, con rinforzi e raffiche nelle aree interessate da temporale.

Mare: poco mosso, localmente e temporaneamente mosso nella prima parte della giornata.

Mercoledì 2 luglio: cosa succederà

Stato del tempo: al mattino poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio; probabile formazione di rapidi e locali rovesci temporaleschi sui rilievi centro-occidentale che potranno estendersi localmente anche alla relativa pianura. Esaurimento dei fenomeni dalla serata.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura fra 21e 23 gradi, massime quasi stazionarie comprese tra 30/33 gradi della costa e 34/35 gradi della pianura.

Venti: deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Rinforzi e raffiche nelle aree interessate da temporale. Mare: poco mosso.

Tendenza per il fine settimana

Nella prima parte del periodo ancora bel tempo in pianura con formazioni cumuliformi sui rilievi che potranno dar luogo a rovesci e/o temporali nelle ore pomeridiane. Sabato e domenica, l'arrivo di una saccatura atlantica determinerà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco che interesseranno, nei diversi periodi delle due giornate, l'intero territorio regionale. Temperature quasi stazionarie ad inizio periodo, in diminuzione da sabato.

Che tempo farà in Emilia Romagna