Allerta per temporali nelle Marche, pioggia in arrivo: le previsioni meteo

Ancona, 15 maggio 2024 – Prima le nuvole, poi la pioggia. In tutte le Marche oggi, mercoledì 15 maggio, non sarà una giornata all’insegna del beltempo. Come riportato nel bollettino meteo della Regione, infatti, il cielo sarà coperto di mattina, prima che le nuvole aumentino nel pomeriggio portando temporali sparsi in tutto il territorio, alcuni di forte intensità.

Le previsioni

La pioggia sarà infatti più intensa nella provincia di Pesaro-Urbino e nell’entroterra anconetano, dove continuerà a cadere anche in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime in diminuzione. Si andrà dai 13 gradi di Camerino ai 24 gradi di Fabriano, stimati intorno alle 14 del pomeriggio. I venti, invece, saranno sud-orientali di brezza tesa, più moderati lungo la costa Adriatica, che porteranno dunque un mare più mosso.

Allerta temporali

In vista dei temporali che cadranno sulla regione nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, bisognerà fare attenzione se si sta guidando per strada o si è comunque non in posti protetti. Così sottolinea proprio la Regione, che nell’allerta temporali ha assegnato un codice giallo (di ordinaria intensità) rispetto al più tranquillo codice verde (quello di assenza di fenomeni). I rovesci più forti arriveranno nella seconda metà del pomeriggio.

Temporali e pioggia nelle Marche

I prossimi giorni

Fino a venerdì, aggiunge l’Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (Amap), l’anticiclone proveniente delle Azzorre, che arriverà fino alle coste dell’Africa nordoccidentale, continuerà a colpire in tutta Italia. Per questo fino a venerdì nelle Marche ci si può aspettare tempo instabile, soprattutto nell’entroterra urbinate e anconetano, mentre verso la costa e al sud ritornerà la stabilità. Per il weekend invece, si prevede al momento una generale tendenza al miglioramento, con qualche rovescio sparso non di elevata intensità.

La mappa giorno per giorno