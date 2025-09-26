Allerta temporali e rischio nebbia in Emilia Romagna: come cambiano le temperature

Bologna, 26 settembre 2025 - Temporali in arrivo nel weekend in Emilia Romagna. Un peggioramento delle condizioni meteo già annunciato dalle previsioni degli ultimi giorni. Ma ora è stata diramata anche un'allerta meteo gialla. L'avviso di 24 ore diffuso dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae riguarda la giornata di domani, sabato 27 settembre. Dopo una settimana caratterizzata dalla stabilità delle condizioni meteo, ma con episodi di grandine e temporali, arriva il maltempo. Temporali e rischio nebbia.

Ancora un' allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna: l'avviso di 24 ore diffuso dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae riguarda la giornata di sabato 27 settembre

"Sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati", si legge nell'allerta, che colora di giallo l'intero territorio regionale. I fenomeni, però, "sono previsti in mattinata sul settore occidentale della regione, per poi interessare al pomeriggio con maggiore intensità le zone di pianura e collinari del settore centro-orientale".

Per la giornata di sabato è prevista "nuvolosità variabile al mattino, localmente più compatta e associata a deboli piovaschi sul settore occidentale e sulla costa; nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni, che potranno assumere un carattere temporalesco, anche di moderata intensità, più probabili sul settore centro-orientale e sui rilievi; piogge residue nelle ore serali e notturne, quando la visibilità potrà essere ridotta per la probabile formazione di foschie sparse".

Secondo le previsioni le temperature minime saranno tra i 11 e 14 gradi; le massime non subiranno variazioni di rilievo, saranno comprese tra i 18 gradi sulla pianura occidentale e i 22 gradi sulla costa.

In alcune zone si prevede pioggia anche per la giornata di domenica. La giornata sarà caratterizzata da una "nuvolosità irregolare, associata a deboli e sporadici piovaschi” Come saranno le temperature? Minime senza variazioni di rilievo, comprese tra 10 e 14 gradi; massime attorno a 20 gradi. Il mare sarà mosso.

Anche nei prossimi giorni il meteo dovrebbe essere instabile con possibilità di pioggia. "La presenza di un'ampia area depressionaria sulla Penisola Balcanica - si legge sulle previsioni Arpae - manterrà condizioni di tempo variabili, con precipitazioni sparse e temperature in lieve ma graduale diminuzione, specialmente nei valori massimi; la visibilità potrà essere ridotta sulle aree di pianura e in quelle vallive per la probabile formazione di locali foschie nelle ore notturne e al mattino".