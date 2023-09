Allerta temporali, l’esperto: “Possibili nubifragi in Emilia Romagna”. Ecco dove

Bologna, 14 settembre 2023 - Anche domani domani 15 settembre è allerta per maltempo in Emilia Romagna. A comunicarlo è Arpae, che espande l’allerta gialla in quasi tutte le province della regione. E il meteorologo Luca Lombroso avverte: “Possibili nubifragi e allagamenti”. Ecco dove e fino a quando dura l’allerta.

Il meteorologo Luca Lombroso parla di "Possibili nubifragi"

Allerta gialla temporali in Emilia Romagna

Si estende l’allerta meteo emanata ieri da Arpae, anche per la giornata di venerdì. Oltre alle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, da oggi sono in allerta per temporali anche Forlì Cesena e Rimini. Dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, tra il 15 e il 16 settembre, sono previste piogge intense in pianura settentrionale e sui rilievi con possibili danni associati.

Previsioni meteo fino a sabato 16 settembre

Il tempo in Italia andrà peggiorando fino a sabato. L’alta pressione africana che ha scaldato le giornate di settembre avrà un ulteriore abbassamento, favorendo il transito di correnti atlantiche. In questo senso, sono possibili temporali, grandine e downburst. Tra le zone più colpite c’è il nord Italia, soprattutto i rilievi, le pianure occidentali, l'Emilia Romagna e anche l'area adriatica. Come spiega Luca Lombroso: “La previsione dei prossimi giorni è molto articolata. Avremo fasi con temporali piuttosto intensi e fasi di sereno e variabilità. Temperature in abbassamento, ma ancora da caldo estivo. Sabato ci sarà più pioggia, ma senza una diminuzione tale da portarci un clima freddo. Insomma, un ombrello può sempre servire nei prossimi giorni; ma non pioverà sempre e incessantemente”. Domani, venerdì 15, dopo qualche piovasco della notte e temporale al mattino, specie la zona del Ferrarese e Delta del Po si rischia un temporale forte ma localizzato. “Il resto della regione ha un quadro di variabilità, con rovesci in Appennino che si avvicineranno in pianura verso sera. Le temperature, a Bologna ad esempio, saranno sui 26 gradi; ma ci sarà caldo umido, più che fresco”. È sabato la giornata più difficoltosa. Tra mattina e primo pomeriggio, in zona centro-occidentale e sull’Appennino ci saranno temporali organizzati, estesi e con piogge abbondanti e di forte intensità. Diversamente, verso il litorale è prevista una giornata variabile e ventosa. Ma nel corso del pomeriggio la pioggia raggiungerà anche nell’est della regione. "Sicuro in Appennino non è giornata per andare a funghi, considerata anche l’allerta meteo”, commenta il meteorologo.

“Possibili nubifragi in Emilia Romagna”

Lombroso non esclude danni causati dalla forte pioggia. “Tra i vari temporali che ci saranno è possibile che ci sarà un temporale che comporterà dei danni. In qualche porzione di territorio potrebbero esserci momenti anche pericolosi, non estremi come l’alluvione in Romagna; ma non si escludono nubifragi e downburst”. “Il rischio maggiore sono le piogge a carattere nubifragio, ossia tanta pioggia in poco tempo. Non escludo la grandine, ma non sembra una situazione distruttiva come luglio perché non è lo stesso caldo. Però qualche danno lo può fare”. E aggiunge: “I nubifragi possono allagare strade, ingrossare qualche fiume. Cosa fare? Seguire le allerte meteo e il radar meteo per interpretare le previsioni.