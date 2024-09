Alluvione in Emilia Romagna, Priolo nominata commissario. Segui la diretta

09:42

Il contributo di autonoma sistemazione

Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato inoltre ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, o sia stata sgomberata, un contributo di autonoma sistemazione. In particolare, ai nuclei familiari composti da una sola unità sono assegnati 400 euro, a quelli di due unità 500 euro, a quelli di tre unità 700 euro, a quelli di quattro unità 800 euro, fino a un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. È possibile inoltre erogare ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. L'ordinanza prevede inoltre la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui.