L’anticiclone Apollo riporta l’estate: caldo anche a inizio ottobre

Bologna, 27 settembre 2023 – Torna l’estate con l’anticiclone Apollo. Anche in Emilia Romagna, così come nel resto del Nord Italia, cambia di nuovo il meteo e torna il caldo. Anche se la stagione è già quella autunnale, l’estate darà un ultimo colpo di coda con un innalzamento delle temperature. E questo si prolungherà anche nei primi giorni di ottobre.

Alcune avvisaglie le avevamo già avute per esempio a Rimini, dove gli operatori stanno gongolando per il prolungarsi della bella stagione e festeggiando un settembre da favola con caldo, sole e un boom di turisti. Anche l’anno scorso avevamo avuto un autunno anomalo con ondate di bel tempo, addirittura durante il ponte di Ognissanti tra fine ottobre e inizio novembre, con le spiagge della riviera si erano ripopolate quasi come in estate.

Previsioni meteo: le giornate più calde

"Torna l'estate di Apollo con picchi di 32-33 gradi anche al Nord” e “con l'inizio di ottobre sono previste giornate tipiche di giugno, da mare, da montagna con il picco del caldo soprattutto sul settore più occidentale della Penisola e in Sardegna”, sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. L'anticiclone africano, infatti, garantirà tempo stabile sul centro-nord.

Le giornate più calde – secondo l’esperto – saranno quelle di domenica 1 e lunedì 2 ottobre con 33 gradi intorno a Forlì, 32 gradi a Bolzano e Firenze, 31 gradi a Benevento, Ferrara, Oristano, Taranto e Terni.

Sarà estate: tornano sole e caldo anomalo

"L’autunno è ufficialmente iniziato, ma l’estate, almeno quella settembrina, non ne vuol sapere di mollare la presa – spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro -. Per l’Emilia-Romagna e non solo, si palesa un vero e proprio colpo di coda della bella stagione con tanto sole e caldo anomalo che ci accompagneranno fino alla fine del mese se non addirittura per buona parte della prima settimana di ottobre.

La perturbazione numero 6 di settembre, attorno alla quale ruota un’energica depressione responsabile di condizioni diffusamente instabili che in questi giorni ha riguardato non solo le regioni del nord ma che continua ad interessare quelle del sud con temporali anche forti, lascerà definitivamente il nostro Paese.

Alle sue spalle si conferma il consolidamento dell’alta pressione che con l’avvio della nuova settimana va estendendosi sul Centro-Nord e parte dell’Europa centro-occidentale. Il promontorio anticiclonico subtropicale – si renderà ancora una volta protagonista – e, divenendo sempre più invadente sull’Italia, avrà la meglio anche sulla fresca circolazione del vortice mediterraneo che il suo seguito ha provocato un sensibile ma fugace calo termico. La risalita dal Nord-Africa di questa massa d’aria darà così il via a una fase meteo stabile, insolitamente calda e dal sapore decisamente estivo con i valori termici che si porteranno ben al di sopra della norma.

Temperature

Si conferma quindi il ritorno a un tempo in prevalenza ben soleggiato con cieli sereni o al più poco nuvolosi, venti in attenuazione e temperature in aumento: soprattutto tra venerdì e il weekend, dove le massime potranno spingersi attorno a 28-29 gradi, fino a raggiungere o superare localmente anche i i 30 gradi specialmente tra il 30 settembre e l’1 ottobre.

Per cui torneremo a registrare anomalie anche di 4-6 gradi in più rispetto alle temperature tipiche di fine settembre e a risentirne, ancora una volta, sarà lo zero termico con un’evidente impennata. Tanto che nei prossimi giorni è destinato a superare i 4400m sull’arco alpino”.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Secondo gli esperti di Arpae, infine, lo stato del tempo in Emilia Romagna per la giornata di domani, giovedì 28 settembre, sarà “in prevalenza poco nuvoloso per il transito di velature, con possibili addensamenti pomeridiani sui crinali appenninici centro occidentali. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 25 gradi della costa e 26-28 gradi dell'entroterra”. Mentre venerdì 29 settembre ci saranno “nubi in transito al mattino, con cielo sereno dal pomeriggio. Temperature minime in lieve diminuzione tra 13 e 16 gradi. Massime stazionarie tra 25 e 28 gradi”.

Ci sarà poi “tempo stabile sino a martedì (3 ottobre, ndr) per la persistenza di un promontorio di alta pressione che manterrà cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che potranno toccare punte massime di 30 gradi”.

Le previsioni meteo