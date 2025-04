Anticipo d’estate dal 1° maggio in Emilia Romagna, ma il maltempo è alle porte: c’è la data

Bologna, 29 aprile 2025 – Sole, temperature in grande ascesa e finalmente il bel tempo. Dopo un prolungato periodo di incertezza, piogge e instabilità, ecco – tra fine aprile e inizio maggio – una sorta di estate in anticipo in Emilia Romagna, dove si respira già un clima sbarazzino tipico del periodo più caldo dell’anno.

Le temperature per i prossimi giorni sono previste intorno ai 25-26 gradi, ma purtroppo è ancora presto per abbandonarsi in maniera definitiva alla bella stagione perché le previsioni meteo dell’agenzia regionale Arpae parlano chiaro: c’è alle porte una nuova perturbazione che, tra la fine di domenica 4 e lunedì 5 maggio, ripresenterà un calo termico e piogge.

Previsioni meteo mercoledì 30 aprile

Gli esperti di Arpae prevedono per la giornata di mercoledì 30 aprile cielo generalmente sereno salvo addensamenti cumuliformi nelle ore centrali della giornata sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve aumento con minime tra 10 e 13 gradi; massime attorno ai 25 gradi delle pianure interne, tra i 20 e i 23 gradi sulle coste e le pianure orientali.

Previsioni meteo giovedì 1 maggio

Nella giornata della festa dei lavoratori cielo sereno salvo sviluppo di modesti addensamenti cumuliformi nelle ore centrali della giornata sui rilievi centro-occidentali. Temperature minime senza variazioni di rilievo e comprese tra i 10 e 12 gradi; massime in ulteriore aumento con valori di circa 25/26 gradi, valori inferiori e attorno ai 20/21 gradi sulle coste meridionali.

Tendenza meteo da venerdì 2 a lunedì 5 maggio

Tra venerdì 2 maggio e lunedì 5 maggio ecco una svolta in negativo. Perché se le giornate di venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio saranno ancora caratterizzate da condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo, l'approssimarsi all'arco alpino di una struttura depressionaria dalla Scandinavia, determinerà un aumento della nuvolosità a partire da domenica, con probabili piogge e calo termico nella giornata di lunedì.

Che tempo farà in Emilia Romagna