Aria artica in arrivo in Emilia Romagna: neve dove e quando

Bologna, 19 novembre 2024 – Peggiora la condizione meteo in Emilia Romagna di questa settimana. Infatti oltre al freddo e alla neve che dovrebbe cadere in bassa quota, ora anche il vento arriva a complicare le cose con un’allerta meteo arancione nella giornata di domani, martedì 19 novembre.

Dalla metà della settimana, come spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni “una saccatura Artica in discesa sul nostro Paese ci farà assaporare un po' di clima invernale, anche nella nostra regione”. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre “una discesa di aria artica farà scendere le temperature a tutte le quote con due diversi impulsi freddi”.

Ma sembra essere quello di venerdì 22 novembre “l’impulso freddo” più incisivo, con possibili termiche e precipitazioni interessanti per neve a bassa quota”.

Allerta arancione e gialla: ecco dove

L’allerta arancione per vento è prevista nella province di Parma, Reggio Emilia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; l’allerta gialla, ancora per vento, è prevista anch’essa sempre nelle stesse province".

Il bollettino meteo di Arpae prevede per martedì 19 novembre “sulle aree del crinale appenninico, venti da sud-ovest di burrasca forte (75-88 km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Inoltre, a partire dalle ore pomeridiane o serali, si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree collinari del settore centro-orientale”.

Previsioni meteo martedì 19 novembre

Le previsioni Arpae per martedì 19 novembre è di “cielo in prevalenza molto nuvoloso con deboli piogge o pioviggini sparse, più probabili in Appennino”, mentre le “temperature minime” sono “in aumento, con valori intorno a 7-8 gradi e le “massime in lieve calo sulle pianure emiliane, con valori intorno a 9-11 gradi; in aumento invece sulla Romagna con valori introno a 13-15 gradi e punte localmente più alte sulle zone collinari a causa del vento di Garbino, attivo anche dopo il tramonto”. I venti saranno “con intensità in aumento nel corso della giornata fino a divenire forti in serata, soprattutto sul settore romagnolo, dove tenderanno a raggiungere anche le zone di pianura”.

Previsioni meteo mercoledì 20 novembre

Per mercoledì 20 novembre “le temperature sulle zone di pianura emiliane varieranno da valori al primo mattino attorno a 5-6 gradi a massime del giorno attorno a 13 gradi, mentre sulla Romagna passeranno da valori attorno a 9-11 gradi della notte a valori attorno 13-17 gradi nel pomeriggio. Generale calo termico in serata”. E i venti invece saranno “inizialmente moderati-forti sud-occidentali sui rilievi e colline romagnole, moderati occidentali sulle zone di pianura; nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti nord-occidentali”.

Tendenza meteo da giovedì 21 a domenica 24 novembre

Un forte calo delle temperature e l’arrivo della neve determinerà il periodo tra giovedì 21 e domenica 24 novembre a causa di “una profonda saccatura con centro di rotazione sulla Scandinavia” che “convoglierà correnti fredde verso l'area mediterranea, determinando condizioni di tempo perturbato anche sulla regione”.

“Tra giovedì e venerdì, associate ad un marcato calo termico, con minime diffusamente prossime o localmente inferiori allo zero, potranno verificarsi precipitazioni nevose anche a bassa quota sul settore emiliano”.

Ma già da domenica 24 novembre “assisteremo ad una ripresa del campo di pressione ed a un aumento delle temperature per l'instaurarsi di una circolazione da sud-ovest”.

Che tempo farà in Emilia Romagna