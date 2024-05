Aurora boreale in Emilia Romagna, da Cremonini a Bonaccini lo spettacolo stupisce tutti

Bologna, 11 maggio 2024 – L’Emilia Romagna come l’Alaska. Lo spettacolo dell’aurora boreale stupisce tutti. Da ieri sera, quando il fenomeno è iniziato ad apparire sui cieli della nostra regione, sui social non si parla d’altro.

A sinistra, lo spettacolo dell'aurora boreale sopra la Basilica di San Luca a Bologna (foto dal profilo Instagram Spiderrez). A destra, il cielo rosa sopra la riviera romagnola (foto dal profilo Instagram di Stefano Bonaccini)

Dalle foto pubblicate dagli utenti alla meraviglia di tantissime persone, che hanno passato la serata con il naso all’insù per osservare il fenomeno. C’è chi non si capacita di poter osservare uno spettacolo così a queste latitudini e anche chi lo aspetta con ansia questa sera, quando l’aurora boreale dovrebbe rifare capolino. Il meteo aiuterà i curiosi, perché il cielo continuerà ad essere sgombro da nubi e quindi la visibilità ottima.

La foto dell'aurora boreale in Emilia-Romagna postata da Stefano Bonaccini (foto da Instagram)

Un fenomeno che non ha lasciato indifferenti nemmeno i vip: Cesare Cremonini ha postato su Instagram la foto dell’aurora boreale sopra la basilica di San Luca, emozionato. “Dall’Alaska fino all’orizzonte di casa, le aurore hanno avvolto di magia questo nuovo viaggio”. Un avvistamento unico, possibile grazie all’attività solare estremamente intensa registrata negli ultimi giorni e più precisamente al vento solare, un flusso di particelle elettricamente cariche che interagiscono con il campo magnetico terrestre. Questo fenomeno ottico è in grado così di generare un gioco di luci affascinante, in grado di riprodurre un aurora polare.

Anche il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha espresso tutto il suo stupore sui social, postando una foto del cielo rosa accompagnato dalla didascalia: “Aurora boreale in Emilia-Romagna?”. La risposta è nella faccina sorridente a seguire. In attesa di osservare anche questa sera uno spettacolo unico, per un weekend storico.