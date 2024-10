L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia Romagna: lo spettacolo in cielo

Bologna, 11 ottobre 2024 – C’era incertezza sule possibilità di poter osservare il fenomeno, ma alla fine lo spettacolo dell’aurora boreale c’è stato. Anche in Emilia Romagna, ieri, mercoledì 10 ottobre, si è assistito a quel meraviglioso alone di luce rossastra che aveva attraversato i cieli d’Italia già anche a maggio. Tutto questo nonostante il maltempo che c’è stato durante la giornata. Tantissime persone hanno postato sui social le foto dello spettacolo della natura, anche dalle spiagge della riviera romagnola.

"L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia-Romagna”, così Stefano Bonaccini, ex governatore dell'Emilia Romagna e ora parlamentare europeo, posta sui social una foto che immortala dalla nostra regione la luce del nord, resa possibile da una forte tempesta solare. Infatti, l’aurora boreale è un fenomeno luminoso che affascina per via dei suoi colori che illuminano il cielo.

Le aurore boreali sono un fenomeno meteorologico causato dalla collisione tra particelle elettriche cariche provenienti dal Sole e l'atmosfera della Terra. Queste particelle caricano l'atmosfera di energia, facendo sì che essa emetta luce di vari colori, come il verde, il rosso e il viola.

"Guardate che bellezza da Montecuccolo con le luci di Pavullo nel Frignano e un cielo mozzafiato”, scrivono sul profilo social di “Inappenninomodenese”.