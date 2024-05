Foto dell’aurora boreale nelle Marche, lo spettacolo illumina i cieli

Pesaro, 11 maggio 2024 – Una spettacolare aurora boreale ha illuminato ieri sera i cieli delle Marche, da Pesaro a Macerata passando per Ancona. Uno spettacolo che ha incantato appassionati e curiosi. In molti hanno scattato delle foto per immortalare queste bellezza della natura e sui social impazzano scatti dai colori magici. Tanti commenti e condivisioni.

Tra le immagini più apprezzate quelle di Portonovo (Ancona), dove si vede lo scoglio a Vela abbracciato dalla magia luminosa rosa. C’è chi ha postato le foto del cielo di Corridonia (Macerata).

L'aurora boreale vista dal Moletto di Pesaro scattata da Niki Giada

Pesaro

Anche i cieli pesaresi si sono illuminati, come quelli di gran parte d’Europa. A partire dalle 22, giganteschi festoni rosa hanno danzato in cielo incollando lo sguardo rapito degli appassionati alla volta celeste. Un fenomeno affascinante quanto raro, che ha scatenato gli astrofili pesaresi e molti cittadini, tutti intenti a riprendere l’evento da ogni parte della città.

Particolarmente bella la foto di Niki Giada dal Moletto di Pesaro o quelle di Fabio Arcidiacono e Francesco Bocchino del Gap, da Roncosanbaccio e Monte Giove. Molto affascinante anche il timelapse ripreso dalla telecamera dell’osservatorio del Gruppo astrofili pesarese a Coldelce (video). Il “merito” dell’eccezionale visione è della tempesta solare e geomagnetica che sta investendo la Terra. Tempesta decisamente più forte del “normale”, la più potente degli ultimi 20 anni, che ha permesso di vedere le meravigliose aurore anche a basse latitudini come la nostra (di solito infatti si possono ammirare intorno al Circolo Polare).

Il fenomeno è durato per ore, con tre picchi particolarmente intensi, tranne un unico intervallo tra le 23,30 e 00,30, poi però è ripreso in tutto il suo splendore. Chi se l’è perso però, non deve disperare. Ci sono ancora speranze di ammirarlo questa notte e la prossima. Gli astrofili pesaresi invitano tutti a tenere il naso all’insù perché la tempesta solare è ancora in corso.

Ancona

Nel cielo davanti alla costa di Portonovo ad Ancona colori dal rosso al rosa fucsia con sfumature di verde e di viola: verso le 22 di ieri sera lo spettacolo dell'aurora boreale ha ornato l'orizzonte dalla riviera del Conero e di altre zone della costa, visibili anche dall'hinterland. Il fenomeno è stato immortalato da diverse foto suggestive pubblicate in queste ore sui social da Portonovo ma anche da zone interne, con protagoniste la falesia, la spiaggia e lo scoglio della Vela e lo sfondo con i colori meravigliosi dell'aurora boreale. Il fenomeno è stato ben visibile anche da Montemarciano.

Macerata

La luce rosa ha invaso di magia anche i cieli maceratesi, una zona dove il fenomeno si è visto in maniera chiara è quella di Corridonia. La magia immortalata in diverse foto postate sui social. Ovviamente, per apprezzare al massimo la bellezza di questo fenomeno naturale, occorre recarsi in luoghi adatti con un tipo di illuminazione adatta. Spettacolo di luci immortalato anche a Treia, Colmurano e Mogliano.