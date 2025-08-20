La burrasca d'agosto in Emilia-Romagna: allerta arancione. Temporali forti e piene dei fiumi, le zone a rischio

Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
MeteoLa burrasca d'agosto in Emilia-Romagna: allerta arancione. Temporali forti e piene dei fiumi, le zone a rischio
20 ago 2025
Fenomeni intensi e persistenti in Appennino, i corsi d'acqua potranno superare la soglia 3 nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Attenzione anche alle frane sui versanti. Il maltempo prosegue nella giornata di giovedì 21. Le ultime previsioni meteo

Bologna, 20 agosto 2025 – La bufera d'agosto: il maltempo spezza l'estate e spazza via il caldo torrido. Peggiorano le previsioni meteo per la giornata di oggi, 20 agosto, con l'allerta  che, in buona parte dell'Emilia-Romagna, da gialla (criticità ordinaria) diventa arancione (criticità moderata) per la perturbazione atlantica in arrivo.

L'allerta riguarda piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; temporale nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Temporali intensi in arrivo in Emilia-Romagna

Secondo i modelli Arpae, nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, la regione sarà interessata da temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare, sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti.

Livello dei fiumi in aumento

Le precipitazioni previste “potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro occidentale dell'Emilia-Romagna con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3”.

Si tratta delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. 

Per quanto riguarda gli Appennini e le colline bolognesi e romagnole, “si prevedono limitazioni innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti delle soglie 1” continua il bollettino Arpae.

Rischio frane

Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense “potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e frane lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali”.

Le previsioni meteo per giovedì 21 agosto in Emilia-Romagna

Nella giornata di domani, giovedì 21 agosto, restano “condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte”.

Saranno ancora possibili “ruscellamenti lungo i versanti e piene dei corsi minori nelle aree interessate dalle piogge, oltre che localizzati fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni del giorno precedente”.

Le piene dei corsi d'acqua saranno in esaurimento nei tratti vallivi del settore centro occidentale della regione e sulla Romagna con livelli superiori alle soglie 1.

Le piogge della giornata precedente produrranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua della provincia di Bologna  con possibili superamenti delle soglie 2.

