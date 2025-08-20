La burrasca d'agosto in Emilia-Romagna: allerta arancione. Temporali forti e piene dei fiumi, le zone a rischio

Bologna, 20 agosto 2025 – La bufera d'agosto : il maltempo spezza l'estate e spazza via il caldo torrido . Peggiorano le previsioni meteo per la giornata di oggi, 20 agosto, con l' allerta che, in buona parte dell' Emilia-Romagna , da gialla (criticità ordinaria) diventa arancione (criticità moderata) per la perturbazione atlantica in arrivo.

L'allerta riguarda piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; temporale nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Secondo i modelli Arpae , nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, la regione sarà interessata da temporali , localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare, sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti .

Le precipitazioni previste “potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro occidentale dell'Emilia-Romagna con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3”.

Si tratta delle province di Piacenza , Parma , Reggio Emilia e Modena.

Per quanto riguarda gli Appennini e le colline bolognesi e romagnole, “si prevedono limitazioni innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti delle soglie 1” continua il bollettino Arpae .

Gli effetti peggiori dell'ondata di maltempo del 20 agosto in Emilia-Romagna sono previsti sui rilievi e nella parte ovest della regione

Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense “potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e frane lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali”.

Nella giornata di domani, giovedì 21 agosto, restano “condizioni di instabilità con possibilità di temporali , localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte”.

Saranno ancora possibili “ ruscellamenti lungo i versanti e piene dei corsi minori nelle aree interessate dalle piogge , oltre che localizzati fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni del giorno precedente”.

Le previsioni meteo di Arpae per giovedì 21 agosto, in alcune zone l'allerta meteo resta arancione: criticità moderata

Le piene dei corsi d'acqua saranno in esaurimento nei tratti vallivi del settore centro occidentale della regione e sulla Romagna con livelli superiori alle soglie 1.