Burrasca di fine estate intensa e in ritardo, quando finisce il maltempo

Bologna, 29 agosto 2023 – Dopo giorni di caldo torrido, un violento maltempo ha interessato il Nord Italia e anche l’Emilia Romagna. Il ciclone Poppea (tempesta Rea, nella denominazione ufficiale) ha causato un drastico calo delle temperature e l’innalzamento dei fiumi, il Po ad esempio si è alzato di oltre due metri in 24 ore.

A parlarne è stato il meteorologo modenese Luca Lombroso, ospite stamattina a Radio anch’io, programma di Rai Radio 1 dedicato all’attualità.

Si tratta della “classica burrasca di fine estate”, spiega Lombroso, “che solitamente arriva prima, attorno al 22 agosto: stavolta non solo è in ritardo, ma è stata anche preceduta da giorni caldissimi”.

Il maltempo, quindi, sarebbe anche un fenomeno ricorrente, ma le alte temperature, che in certe aree hanno anche superato record storici per il mese di agosto, ne hanno scosso l’equilibrio, rendendolo più imprevedibile. La fragilità del territorio sicuramente non aiuta, considerando l’alluvione di maggio 2023 che ha spaventato tutta la Regione.

“Non è una normalità che una burrasca simile arrivi così intensa e su un territorio così martoriato” ricorda infatti Lombroso, ponendo l’accento sul cambiamento climatico che ha aumentato il livello di pericolosità dei fenomeni atmosferici, ma anche sulla necessità di gestire in maniera attenta lo stato delle strade e degli alberi.

Cosa si può fare, quindi? Prima di tutto desigillare il territorio togliendo cemento, in modo che l’acqua si possa spostare senza accumularsi. Poi, gestire gli alberi in maniera sicura: non tagliarli, potarli nel modo giusto e controllare la stabilità del terreno.

Sul fronte maltempo, la giornata di oggi, 29 agosto, è ancora critica: a rischio, nelle prossime ore, di forti temporali e localmente qualche grandinata Toscana, Umbria, Lazio e Triveneto a cui si aggiungono, nel corso della giornata, Emilia Romagna (in allerta gialla – criticità ordinaria – soprattutto nella zona orientale della regione) e Basso Tirreno. Non si escludono tornado.

Nessuna allerta emessa dalla Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 30 agosto, in Emilia Romagna: saranno comunque possibili temporali sulla costa e sul mare Adriatico, con rinforzi di vento nella prima mattinata e fenomeni di ingressione marina sulla spiaggia

Ma l'estate non è ancora finita: secondo le previsioni meteo aggiornate, nel prossimo weekend avremo infatti il ritorno del sole. Secondo i modelli di Arpae, in Emilia Romagna le temperature risaliranno gradualmente con valori massimi che si riporteranno intorno ai 30 gradi.