Burrasca di fine estate: quando arriva in Emilia Romagna e le ultime previsioni meteo

Bologna, 23 agosto 2023 – Dieci giorni circa di caldo africano su tutta Italia: pare essere stata l’ultima fiammata di una delle estati più calde degli ultimi anni. Se l’alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile e soleggiato fino alla giornata di sabato 26, da domenica 27 si assisterà a un progressivo indebolimento dell'anticiclone africano, fa sapere il servizio meteo di Arpae Emilia Romagna.

C’è una nuova perturbazione in arrivo dunque, che causerà un aumento della nuvolosità, poi saranno possibili anche precipitazioni a carattere temporalesco nella giornata di lunedì 28.

In attesa di questa possibile nuova rinfrescata, permane il caldo torrido soprattutto nelle città. A Bologna, per esempio, è stato assegnato ancora per oggi e domani il bollino rosso (cioè massimo rischio caldo per la popolazione), con temperature attorno ai 36/37 gradi. Per questo e anche per evitare i colpi di calore, fa sapere Coldiretti: “Parchi, giardini e aree verdi nelle città rappresentano oasi di benessere per gli italiani rientrati dalle vacanze in montagna, al mare e in campagna dove le temperature sono gradi inferiori grazie all'azione delle piante coltivate”. Questo anche perché: “Un'area verde urbana di 1.500 metri quadrati raffredda in media 1,5 gradi e propaga i suoi positivi effetti a decine di metri di distanza”.

Le previsioni

Mercoledì 23: Sereno o poco nuvoloso, con transito di nubi alte e sottili nel corso della giornata. Temperature massime in lieve aumento, comprese tra 33 gradi della costa e 37/38 gradi delle pianure centro-occidentali con condizioni di disagio bioclimatico. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Mare quasi calmo o poco mosso.

Giovedì 24: Sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità alta e sottile in giornata sul settore occidentale. Temperature in lieve aumento: valori minimi intorno a 20/24 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane; massime comprese tra 33 gradi della costa e 37/38 gradi delle zone di pianura con condizioni di disagio bioclimatico. Venti deboli in prevalenza orientali, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

Venerdì 25: Sereno o poco nuvoloso. Temperature valori minimi compresi tra 21e 24 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane; massime comprese tra 33 gradi della costa e punte di 39 gradi delle zone di pianura occidentali con condizioni di disagio bioclimatico. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Tendenti a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi nel corso della giornata. Mare poco mosso. Temporaneamente mosso nella seconda parte della giornata.

