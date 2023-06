Caldo africano, a Bologna è già bollino arancione: l’Emilia Romagna bolle

Bologna, 20 giugno 2023 – Eccolo, il caldo africano che arriva anche in Emilia Romagna. Come annunciato dalle previsioni, infatti, la prima ondata di afa inizia a fare sentire gli effetti di giorno e soprattutto nelle notti. Domani, mercoledì 21 giugno, Bologna è stata inserita dalla Protezione civile tra le città con bollino arancione (il secondo gradino su una scala massima di tre) assieme ab Ancona, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona.

Maltempo: l’Emilia Romagna regione pilota per il nuovo sistema di allerta / Le previsioni per il resto d’Italia

Temperature in aumento: i valori

Si sta già alzando la colonnina di mercurio: a mezzogiorno – secondo i dati registrati in tempo reale da Arpa Emilia Romagna – si registrano già 30,4 gradi in una cittadina costiera come Marina di Ravenna e 31,6 a Fosso Ghiaia, sempre in provincia di Ravenna. Caldo afoso anche nel Ferrarese, dove Codigoro fa registrare 31,5 gradi. Sorprendono anche i 30 gradi rilevati, sempre alle 12, alla Diga di Quarto, nella vallata dell’Alto Savio che è a 336 metri sul livello del mare. A Imola già raggiunti i 31,7 gradi. Si bolle anche nella parte ovest della regione: 30 i gradi registrati a Correggio nel Reggiano e 30,8 a Marzaglia, alle porte di Modena.

Cosa significa il bollino arancione

Indica condizioni bioclimatiche di disagio, caratterizzate da valori dell'indice di Thom medio giornaliero pari a 25. In tali condizioni le fasce più deboli della popolazione e in particolare gli anziani, possono manifestare effetti sanitari di varia natura tra cui cefalee, disidratazione e talvolta anche la morte.

Le previsioni meteo per domani

Domani, secondo i modelli climatici, inizierà ad arrivare il caldo afoso. In particolare, le minime saranno comprese tra i 18 e i 22 gradi nelle zone più urbanizzate. Il che significa che in città faticheremo a prendere sonno. Le massime, invece, sono previste comprese tra i 26 gradi sulla costa e i 36 gradi sulle aree di pianura.

La previsioni per giovedì 22

Temperature ancora in aumento: le minime, nelle aree interne, saranno comprese tra 18 e 24 gradi; ancora più su le massime: tra i 27 gradi sulla costa e i 37 gradi sulle aree di pianura.

Quando finisce

La prima tregua arriverà già venerdì 23 giugno, ma con sé porterà anche il rischio temporali e la temutissima grandine: il probabile cedimento del promontorio anticiclonico permetterà lo sviluppo di rovesci anche violenti e una diminuzione dei valori massimi delle temperature; in seguito la rimonta del campo di alta pressione tornerà a ripristinare condizioni di tempo stabile e un nuovo aumento delle temperature.

Le mappe meteo