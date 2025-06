Caldo africano in Emilia-Romagna, fino a 38 gradi a Bologna: quando finisce

Bologna, 10 giugno 2025 – Caldo e afa, non si ferma la colonnina di mercurio questa settimana in Emilia-Romagna: continuerà a salire gradualmente giorno dopo giorno, facendo sì che le temperature massime possano anche superare i 35 gradi. A Bologna sono addirittura previsti 38 gradi.

L’alta pressione africana, infatti, nella seconda parte della settimana “tenderà a espandersi verso nord-est coinvolgendo buona parte del vecchio continente con forte rialzo termico anche sul nostro Paese e massime superiori ai 35 gradi su diverse città con allerta afa”, avvisa il Centro Meteo Italiano.

Quella in arrivo è la “prima vera ondata di caldo africano su buona parte d'Europa e sull'Italia”, conferma Roberto Nanni, tecnico meteorologico Ampro. “Le temperature si alzeranno gradualmente giorno dopo giorno verso il weekend quando non sono da escludere isoterme attorno ai +20°C ad 850hpa”. Si parla quindi di temperature fino a 37°C su mezza Italia per effetto del rafforzamento dell'anticiclone subtropicale africano.

"L’anticiclone africano farà sentire i suoi effetti maggiori sulla nostra Regione da giovedì 12 a lunedì 16 e non si escludono sulle pianure picchi massimi di oltre +35°C”, afferma Nanni.

"Da mercoledì il caldo tornerà progressivamente a intensificarsi su gran parte d'Italia - conferma anche il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - con un flusso di correnti dal Nord Africa che raggiungerà l'apice tra venerdì e il weekend. In questa fase si supereranno i 30°C praticamente ovunque. Qualche grado in meno lungo le coste mitigate dalle brezze marine. Aumenterà inoltre l'afa, sempre nella seconda parte della settimana, in particolare su aree costiere e Pianura Padana dove i maggiori tassi di umidità faranno percepire temperature anche maggiori rispetto a quelle reali".

Il tempo stabile e soleggiato avrà però una rottura: da lunedì 16 giugno, infatti, è previsto un “aumento della nuvolosità con possibilità di qualche pioggia sparsa, localmente anche a carattere di rovescio.”, secondo il bollettino di Arpae Emilia-Romagna. Quindi: “aumento delle temperature fino a domenica, poi lieve diminuzione”.

Secondo le previsioni del Centro meteo Italiano, domani mercoledì 11 giugno, in Emilia Romagna sono previste condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

Arpae segnala “temperature minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 18 e 20 gradi; massime in lieve aumento, tra 27 gradi della costa riminese e 35 gradi della pianura centro-occidentale”.

Bel tempo anche giovedì con temperature minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 18 e 21 gradi; massime in lieve aumento, tra 28 gradi della costa riminese e 35/36 gradi della pianura centro-occidentale. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti orientali.