Caldo africano Emilia Romagna, quando arriva e quanto dura la seconda e più lunga ondata dell’estate 2023

Bologna, 6 luglio 2023 – Qualcuno lo attendeva con ansia, qualcun altro sarebbe volentieri arrivato a fine settembre senza essere costretto a subirne i bollenti effetti. Ancora qualche ora di instabilità residua e poi l’anticiclone africano si espanderà sul Mediterraneo, convogliando aria decisamente calda sulla nostra penisola e facendo schizzare le temperature di diversi gradi, stabilmente oltre la media del periodo. Gli amanti del fresco dovranno mettersi il cuore in pace: l’ondata è arrivata per restare, i modelli non intravedono sostanziali cambiamenti almeno fino alla seconda metà del mese di luglio.

Secondo quanto anticipato dalle previsioni meteo, la settimana 10-17 luglio sarà molto calda, con valori che raggiungeranno il picco tra mercoledì 12 e giovedì 13 luglio. Si attendono, infatti, temperature superiori ai 32-33°C in molte località italiane: la regione più calda sembra essere la Sardegna, con punte fino a 40-42°C, seguita dai 38-40°C di Toscana, Campania interna e Puglia; dai 37-38°C di Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia, Lazio interno e dai 35-36°C dell'entroterra siculo e del cosentino. Le temperature sulle coste saranno più contenute, ma con clima piuttosto afoso. La massa d’aria, in arrivo direttamente dal deserto del Sahara, è organizzata in un promontorio decisamente robusto, difficile da scalfire.

Cosa accadrà in Emilia-Romagna? Per il momento, la tendenza delineata dagli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) parla di tempo stabile e soleggiato e di temperature in costante aumento almeno fino a martedì 11 luglio. Anche le previsioni mensili, che Arpae fa arrivare al 30 luglio, indicano una persistenza dell’area di alta pressione, con temperature superiori alla media del periodo e precipitazioni praticamente nulle. Altri modelli, più incoraggianti, prevedono un debole e temporaneo cedimento dell’anticiclone a metà mese, ma solo sulle regioni del settentrione, per effetto di un soffio instabile proveniente da Nord.

Caldo torrido, come difendersi

Con l’incalzare della massa d’aria rovente, i consigli per affrontare adeguatamente le ondate di calore e limitare il disagio sono i classici di questo periodo dell’anno. Questi, ad esempio, sono disponibili sul sito web ufficiale di Arpae meteo: • consultare ogni giorno il bollettino meteo della propria città; • bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) a temperatura non eccessivamente bassa. La temperatura ideale di una bibita, quella che permette un veloce assorbimento e un giusto raffreddamento, è intorno ai 10 gradi. In particolare, gli anziani devono prestare particolare attenzione in quanto lo stimolo della sete spesso diminuisce con l'età avanzata; • evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate. L'assunzione di bevande alcoliche deprime i centri nervosi e stimola la diuresi, condizioni entrambe sfavorevoli alla dispersione di calore; • mangiare molta frutta e verdura: fare pasti leggeri, preferendo pasta e carboidrati a carne e formaggi fermentati. Evitare di consumare cibi troppo caldi; • evitare di uscire tra le 12 e le 17. Queste non solo sono le ore più calde della giornata, ma anche quelle caratterizzate dai livelli più elevati di ozono; • vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali. Assicurarsi che i familiari malati o costretti a letto o anziani non siano troppo vestiti; • usare tende o chiudere le imposte nelle ore più calde; limitare l'uso del forno e dei fornelli, che possono contribuire ad aumentare la temperatura in casa; • evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti d'aria; • non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole; • fare bagni o docce con acqua tiepida; • consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare; • se la casa è rinfrescata con i climatizzatori, è importante pulirne i filtri periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura a 25-27 ºC, e comunque non troppo più bassa rispetto a quella esterna, in modo da evitare bruschi sbalzi di temperatura, spesso causa di malesseri; • se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l'assunzione continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione caldo/farmaco o sole/farmaco. Tra le più frequenti, vi è l'eccessiva sensibilizzazione alla luce o i cali di pressione e il rischio di svenimento. Chi è affetto da diabete deve esporsi al sole con molta cautela perché, a causa della possibile minor sensibilità al dolore, potrebbe ustionarsi anche in maniera seria; • stare il più possibile con altre persone; • passare più tempo possibile in ambienti con aria condizionata (negozi, o altri luoghi pubblici climatizzati).

È bene ricordare, infine, che, dal 15 maggio scorso e fino al 15 settembre, è attivo il servizio di previsione delle ondate di calore di Arpae, da consultare al link https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/rischio-calore/previsioni.

Che tempo farà nei prossimi giorni