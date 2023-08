Caldo africano, di quanto salgono le temperature in Emilia Romagna

Bologna, 9 agosto 2023 - Addio freschetto. L’anticiclone africano è alle porte con temperature che ci faranno dimenticare le tiepide giornate di questi giorni. Il ciclone Petar, la burrasca che si è scatenata sull’Italia portando vento e pioggia, sarà solo un ricordo: già da oggi il caldo è in aumento e da domani, giovedì 10 agosto, si chiuderà definitivamente la fredda porta atlantica lasciandoci in preda all’alta pressione nord-africana prevista per Ferragosto, con punte fino a 38 gradi. Ecco le temperature previste nei prossimi giorni in Emilia Romagna.

Caldo africano in Emilia Romagna: quando arriva?

Già da oggi, mercoledì 9 agosto, si chiude definitivamente la porta atlantica che ha portato freddo, vento e nubifragi su tutta l’Italia. Come riporta Arpae, a partire da domani assisteremo alla rimonta del caldo di origine sub-tropicale che andrà a rinforzarsi nei prossimi giorni.

Fino al weekend ci sarà dunque sole e caldo, che gradualmente arriverà a superare la media a partire da sabato, con picchi fino a 34 gradi.

Dopodiché le temperature saranno in lieve ma progressivo aumento. Nella settimana di Ferragosto, infatti, l’anticiclone di matrice sempre più nord-Africa ci consegnerà la prima seria ondata di calore di agosto, con temperature oltre il 35 gradi in pianura.

Previsioni meteo oggi mercoledì 9 agosto

La giornata di oggi è cominciata con un po’ di nuvolosità sparsa ma con cielo soleggiato sopra l’Emilia Romagna. Un po’ di vento lungo le coste, con mare calmo o poco mosso.

Le temperature sono in lieve aumento, come da previsione: le massime di oggi sono comprese tra 26 e 27 gradi lungo la costa mentre in pianura ritornano sui 30 gradi.

Stando ai dati provinciali forniti da 3bMeteo, a Bologna si prevedono oggi minime a 18.9 gradi e massime a 28.3; a Modena tra 15.8 e 29.3; a Reggio Emilia tra 16.9 e 29.1 gradi; a Cesena 16.8 e 26.7 gradi; a Forlì 17.6e 28.4 gradi; a Parma 19 e 30.3 gradi; a Piacenza 18.1 e gradi 30.9; a Ravenna 17.4 e 26.4 gradi; a Ferrara 17.9 e 28.8 gradi; a Reggio Emilia 16.9 e 29.1gradi; a Rimini 17.8 e 26.3 gradi.

Previsioni meteo domani giovedì 10 agosto

Ancora sole sull’Emilia Romagna, con quale modesta attività cumuliforme sopra gli Appennini che porterà qualche nuvola nelle zone circostanti nel corso del pomeriggio. Mare calmo e venti deboli, ma aumentano le temperature, con minime tra 16 e 21 gradi e massime tra 16 e 31 gradi.

Nel dettaglio, a Bologna sono previste per giovedì minime a 19 gradi e massime a 30.2; a Ferrara 18.1 e 29.1 gradi; a Cesena 16.6 e 26.7 gradi; a Forlì 18.7e 28.3 gradi; a Modena 17.7 e 30.9 gradi; a Parma 19 e 33.2 gradi; a Piacenza 17.4 e 31.5 gradi; a Reggio Emilia 19.5 e 31.3 gradi; a Ravenna 20.6 e 28.4 gradi; a Rimini 19.8 e 26.3 gradi.

Previsioni meteo venerdì 11 agosto

Sole, mare calmo e un po’ di brezza marina lungo la costa. Ma, spiega Arpae, persisterà l’alta pressione che innalzerà ancora di qualche grado le temperature. Nella giornata di venerdì, infatti, le minime stazionarie saranno comprese tra 18 e 21 gradi mentre le massime tra 26 e 32 gradi.

Venerdì a Bologna sono previste temperature con minime a 18.6 gradi e massime 29.6 gradi.

A seguire: Modena 20.1 e 30.8 gradi; Reggio Emilia: 22.6 e 30.9 gradi; Parma 20.5 e 32.6 gradi; Cesena 15.5 e 28 gradi; Ferrara 19.1 e 30.3 gradi; Forlì 19.4 e 28.5 gradi; Piacenza 21.7 e 32.2 gradi; Ravenna 19.2 e 27.5 gradi; Rimini 18.8 e 26.3 gradi.

Previsioni meteo nel weekend

L’alta pressione manterrà un tempo soleggiato e stabile per tutto il weekend. L’anticiclone sub-tropicale ha preso il posto del vortice atlantico, ormai confinato verso le Alpi; pertanto, la probabilità di piogge è molto bassa o, in caso, limitata a un temporaneo episodio di instabilità.

Ad ogni modo, le temperature si alzeranno gradualmente: sabato 12, domenica 13 e martedì 15 agosto le temperature raggiungeranno picchi superiori alla media del periodo. Tra sabato e domenica nelle principali città, come Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sono previste massime tra 31 e 36 gradi.

Per il giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto, invece, si prevedono alte temperature su tutta l'Emilia Romagna con picco di calore che a Piacenza arriverà fino a 37 gradi.