Nella morsa del caldo: Ancona da bollino rosso. Marche verso lo stop al lavoro all’aperto

Ancona, 1 luglio 2025 – In queste giornate di caldo torrido, Ancona si trova ad affrontare l'ennesima ondata da bollino rosso. L’afa sta mettendo a dura prova i marchigiani, soprattutto i più fragili, come gli anziani, e i lavoratori impegnati nei settori più esposti, come la cantieristica edile, navale e stradale. La colonnina di mercurio sale e con essa anche la preoccupazione per i rischi legati alle alte temperature, spingendo le istituzioni e le rappresentanze sindacali a chiedere interventi urgenti.

Temperature roventi, Ancona è da bollino rosso. Le Marche verso l'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde

Fincantieri Ancona: operai al limite

La situazione è particolarmente critica nello stabilimento Fincantieri di Ancona, dove operano oltre 4.000 persone. Massimiliano Anastasi, Rls-Rsu della Fiom, lancia un vero e proprio grido d'allarme sulle condizioni degli operai. "Purtroppo per noi è il periodo peggiore dell'anno perché facciamo navi in ferro e adesso siamo agli inizi: la maggior parte delle lavorazioni è a fiamma", spiega Anastasi.

Le temperature infernali all'interno del cantiere sono aggravate non solo dal calore ambientale, ma anche dal surriscaldamento delle lamiere esposte al sole diretto e dalle intense lavorazioni di saldatura e carpenteria. Questo scenario porta a frequenti accessi in infermeria per malori e cali di pressione tra i lavoratori. Nonostante gli sforzi per differenziare gli orari di lavoro e la distribuzione di sali minerali, la situazione rimane complessa, sebbene Anastasi riconosca che alcune aziende appaltatrici siano più flessibili nel concedere pause.

Regione verso lo stop al lavoro all'aperto e nelle ore più calde

Di fronte a questa emergenza climatica, la Regione Marche sta per adottare misure più stringenti. È atteso per giovedì prossimo 3 luglio un provvedimento per vietare l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata. Questa misura, già introdotta lo scorso anno, dovrebbe essere anticipata rispetto al 1 agosto, coprendo la fascia oraria tra le 12:30 e le 16:00 per tutelare i lavoratori più esposti.

Sale climatizzate e supporto ai cittadini

Anche il Comune di Ancona sta mettendo in campo iniziative per mitigare gli effetti del caldo sulla popolazione, in particolare sui soggetti più fragili. La città dispone di un sistema di allarme per le ondate di calore, che si attiva quando le temperature raggiungono livelli elevati per più giorni consecutivi.

Per fronteggiare il disagio, il Comune mette a disposizione sale climatizzate nei centri sociali e offre la possibilità di ricevere condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità.

L'ondata di caldo che ha colpito Ancona e la regione Marche impone dunque un'attenzione elevata e una risposta coordinata tra istituzioni, aziende e cittadini per proteggere la salute e la sicurezza di tutti, specialmente di coloro che, come gli operai di Fincantieri, si trovano a svolgere mansioni particolarmente gravose sotto il sole cocente.