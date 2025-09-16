30 gradi a settembre in Emilia-Romagna: quanto dura il caldo anomalo? I giorni migliori per le gite

Bologna, 16 settembre 2025 — Un’estate che sembra non volersi arrendere, mentre il calendario ricorda che settembre, dal punto di vista meteorologico, è già un mese autunnale.

In Emilia-Romagna e nelle Marche l’aria che si respira è ancora quella di piena estate: spiagge ancora frequentate, bagni possibili e valori termici ben sopra la norma confermano la sensazione diffusa.

A fare il punto è Pierluigi Randi, meteorologo e presidente dell’associazione Meteo Professionisti (Ampro): "In questa prima metà di settembre le temperature sono state molto superiori alla norma — dice —. In Emilia Romagna viaggiamo su anomalie che superano i due gradi. Dal punto di vista termico è stato un inizio di settembre dal sapore ancora estivo".

Un dato che sorprende fino a un certo punto: non è la prima volta, negli ultimi anni, che la coda dell’estate si allunga ben oltre le consuetudini. La differenza rispetto al passato, sottolinea il meteorologo, sta nell’intensità e nella persistenza: "Questo tipo di andamento termico ci accompagnerà ancora per diversi giorni, sicuramente per tutta la settimana in corso — aggiunge — Nella seconda parte, tra giovedì e domenica, le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto in quota ma anche nelle zone di pianura. Non è da escludere che si possano toccare o superare i 30 gradi”.

Se di giorno il caldo può ricordare quello di luglio, di notte la situazione cambia: "Le giornate sono più corte e quindi non ci saranno grossi problemi sul fronte notturno — aggiunge — Le temperature riescono a scendere sotto una certa soglia. Però considerando il periodo farà piuttosto caldo, perché siamo invasi da un ampio promontorio anticiclonico di origine subtropicale, che porta aria molto stabile e calda a tutte le quote".

Un sistema, questo, che abbraccia l’intera Europa meridionale e l’area mediterranea: "Sono figure ostinate, non facili da rimuovere. C’è qualche segnale che qualcosa possa cambiare dopo il 21 o il 22 settembre, ma fino a quel periodo sarà ancora estate. Un’estate settembrina, ma pur sempre estate”.

Per chi ama il mare, dunque, la stagione non è ancora conclusa: "Direi che si possono ancora fare bagni senza problemi. A settembre le temperature superficiali marine restano piuttosto alte e dal lato meteo non ci sono ostacoli significativi. Certo, l’autunno si avvicina e nella terza decade del mese potrebbe subentrare una fase più instabile, se non proprio perturbata".

Instabile significa alternanza: "Non ci attendiamo fasi lunghe e piovose — dice ancora Randi — Potrebbero esserci passaggi nuvolosi, qualche rovescio o temporale, seguiti da nuove schiarite. Però inevitabilmente le temperature cominceranno a rientrare nella norma e questo renderà più difficile pensare a giornate di mare a fine mese”.

Quanto potrà durare allora l’illusione estiva? "Conviene sfruttare le belle giornate fino al 20-21 settembre, massimo il 22. Dopo di che, anche in assenza di perturbazioni vere e proprie, la sensazione sarà diversa: giornate più corte, aria meno calda, condizioni meno adatte a una permanenza prolungata in spiaggia", continua Randi.

Uno sguardo alle zone più esposte: i temporali di fine stagione colpiscono di preferenza l’Appennino emiliano e romagnolo occidentale, meno quello rivolto verso est. Quanto al mare "non ci sono differenze sostanziali tra la costa ferrarese e quella riminese, perché si tratta di un tratto relativamente breve — dice ancora — Normalmente in autunno le acque più calde si trovano nei mari meridionali. Nel medio e basso Adriatico, da Ancona verso sud, le temperature superficiali rimangono più a lungo favorevoli per i bagni”.

E per le Marche? Qui lo scenario non cambia di molto: "Fino al 21 la situazione resterà anticiclonica, con tempo buono e temperature elevate. Poi dovrebbe subentrare un periodo più instabile, con alternanza tra disturbi e nuove fasi stabili. Non ci sono grandi differenze rispetto all’Emilia-Romagna".

Il limite ultimo della stagione balneare, spiega Randi, si raggiungerà probabilmente all’inizio di ottobre: "È un aspetto anche soggettivo. Qualche turista del nord-Europa può andare al mare anche in novembre, mentre da noi si fa più fatica. Direi che per giornate piene di spiaggia e sdraio si può considerare come termine la fine di settembre. In ottobre può esserci qualche giornata gradevole, ma più adatta a un mordi e fuggi".

E dopo l’autunno, arriva l’inverno? Anche qui il meteorologo frena: "I segnali che abbiamo oggi, pur essendo ancora presto, vanno verso un inverno più mite della norma. È ormai raro avere inverni rigidi come 20 o 30 anni fa. Ragionando in termini probabilistici, è più probabile che l’inverno sia mite o comunque con temperature superiori alla media europea”.

Non si esclude comunque qualche parentesi di freddo anche intenso: "Un inverno dura tre mesi, ci può sempre essere una settimana rigida. Ma complessivamente la tendenza è verso stagioni più miti”.

La certezza, intanto, è che l’estate settembrina avrà ancora qualche carta da giocare. E chi non vuole arrendersi all’autunno può approfittarne: almeno fino all’equinozio, mare e caldo continueranno a fare compagnia.