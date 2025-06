Caldo atroce: ad Alfonsine alle 16 percepiti 45,2 gradi

Ravenna, 26 giugno 2025 – Anche su tutta la provincia di Ravenna si continua a boccheggiare. Uno scenario che “se si esclude un lieve calo termico previsto per domani (venerdì 27 giugno) – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, si protrarrà per almeno una settimana. I modelli a medio lungo termine non vedono infatti un’attenuazione di questa ‘feroce’ ondata di calore, caratterizzata da un elevato tasso di umidità, che aumenta ulteriormente il disagio bioclimatico, in particolare tra gli anziani.

La pianura ravennate nella morsa dell'anticiclone africano: temperature percepite superiori ai 40 gradi il 26 giugno 2025

Oggi alle 16 la località con la massima più elevata risultava Faenza (Osservatorio Torricelli) con 37,5 gradi, seguita da San Pietro in Trento con 37,3° ed Alfonsine con 36,9°. In quest’ultima località, complice un tasso di umidità relativa che alle 16 era del 56 per cento, la temperatura percepita dal corpo umano è stata addirittura di 45,2 gradi.

Su quasi tutta la pianura l’indice di calore oscillava in ogni caso tra i 40 e 45 gradi. Quelle registrate oggi sono temperature massime di 6-8 gradi superiori alle medie trentennali (1991-2020).

Da sottolineare che in nessuna località della provincia le minime sono scese sotto i 20 gradi, assistendo quindi ovunque ad una cosiddetta 'notte tropicale”.

Rispolverando alcuni valori record, l’esperto ricorda che “il 30 giugno 2012 a Faenza (dati Arpa) la colonnina di mercurio salì fino a 40.2 gradi, a fronte di una media che nella terza decade dovrebbe essere pari a 30 gradi. Lo stesso giorno ad Alfonsine si raggiunsero i 39.3°, a Massa Lombarda i 38.7° e a San Pietro in Vincoli i 38.1°. Spiccano pure i 37.4 gradi (in questo caso il 25 giugno 2003) di Ravenna e i 39.1 gradi (dati Arpa) di Reda il 20 giugno 2012”.