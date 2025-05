Caldo, picchi di 30 gradi in Emilia-Romagna, ma torna il maltempo: ecco quando

Bologna, 2 maggio 2025 – Maggio non solo è iniziato all’insegna del bel tempo, fa anche piuttosto caldo. Momenti strani, se si pensa che solo qualche giorno fa si susseguivano continue allerte meteo per temporali e conseguente innalzamento delle acque dei fiumi. Si pensi al deflusso del Po che ha raccolto le forti piogge del nord Italia, o alla fragilità del nostro Appennino: nel Modenese la grossa frana di Boccassuolo ha distrutto case e provocato evacuazioni.

Caldo: le temperature in regione

Ebbene, oggi a Bologna e in diverse città dell’Emilia-Romagna fa caldo: attorno alle 14 raggiunti i 31,3 gradi in centro sotto le Due Torri; sfiorati i 30 gradi a Reggio Emilia e e Modena (29,5 e 28 gradi rispettivamente); 27,9 a Parma; 27 a Ferrara. In Riviera colonnina leggermente più bassa, visto che il mare mitiga, ma anche qui siamo tra i 25 e i 27 gradi. La forbice in tutto l’Appennino è di 23-27 gradi; nelle zone della pianura invece 27-29 gradi.

Torna il maltempo: ecco quando

Ma non ci si allarmi troppo presto: questa è solo una parentesi estiva che non durerà. Maltempo e freddo pronti a tornare puntuali domenica 4 maggio nel nord Italia. Come spiegano i meteorologi di 3b Meteo: “L’anticiclone subtropicale con assaggio d’estate ci sarà fino a sabato, ma da domenica tornano i temporali a partire da Nord e Sardegna. Sarà il preludio a una nuova fase instabile e fresca che ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana”.

In Emilia-Romagna, però, il weekend si salverà permettendo di terminare al meglio il Ponte del Primo maggio. Infatti: “sabato 3 e domenica 4 maggio vedranno ancora clima insolitamente caldo, specie su Emilia orientale e Romagna, con punte di +28°C/+29°C, anche per effetto della ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali”, fa sapere Centro Meteo Emilia-Romagna.

“Da lunedì 5 maggio è infine atteso un cambio di scenario a livello meteorologico, con il ritorno di umide correnti atlantiche unito all'afflusso di aria più fredda da nord-est: le temperature si riporteranno entro la media climatologica del periodo, o localmente di qualche grado al di sotto della stessa”.

Si abbassa la colonnina di mercurio

"L’anticipo d’estate di questi giorni verrà spazzato via da aria decisamente più fresca in discesa dal Nord Europa, con perdita anche di oltre 10°C specie sulle regioni settentrionali, dove i valori termici potranno portarsi anche al di sotto della media del periodo”, conclude 3b Meteo.