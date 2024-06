Caldo afoso in Emilia Romagna e Marche: dove è previsto il bollino arancione

Bologna, 18 giugno 2024 – E’ arrivato il caldo. Dopo un inizio di estate incerto, frammentato anche da temporali e forte grandine che ha causato danni in Romagna, in questi giorni le alte temperature sembrano aver dato ufficialmente il via alla bella stagione.

Da un estremo all’altro, perché il termometro questa settimana segnerà quasi 40 gradi in tutta Italia, con ben 15 città della nostra Penisola che registreranno bollino arancione.

Non fanno eccezione Emilia Romagna e Marche: l’anticiclone africano porterà un picco di caldo tra domani, mercoledì 19 giugno e venerdì 21 giugno. Bologna, Ancona, Ascoli e Fermo le città più calde, con queste ultime due che potranno toccare picchi di 39 gradi.

Ministero della salute segnala infatti bollino arancione per caldo per il 19 e il 20 giugno a Bologna e Ancona, con quest’ultimo giorno che avrà un livello 2. Come si legge nel bollettino Arpae, ci saranno temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla sapute della popolazione a rischio.

Il parere dell’esperto

Che estate sarà? Quanto caldo farà nei prossimi giorni? Abbiamo chiesto al meteorologo Ampro Luca Lombroso una panoramica generale sulle temperature che ci aspettano e un bilancio sull’ondata di afa paragonata agli anni scorsi: è così anomala?

Si può dire che è arrivata l’estate, a quanti gradi arriviamo in questi giorni?

"Sono previste temperature piuttosto elevate, nettamente sopra la media, di 3-5 gradi, ma distanti dai valori estremi di ondate di caldo passate anche del mese di giugno. Indicativamente sono attesi 32-34 gradi in Emilia occidentale, 34-46 in Romagna 32-34 nelle Marche. L’aumento delle temperature sarà – diciamo così – filtrato dalla presenza di nubi medio alte e dalla polvere desertica proveniente dal Sahara. Avremo un imponente trasporto di pulviscolo, è improprio definirlo sabbia, proprio perché sono particelle di piccole dimensioni. Una ‘nuvola’ che si porterà addirittura fino alla Danimarca e alla Scandinavia meridionale".

Quale sarà il giorno peggiore?

“Venerdì, quando le massime in Romagna saliranno a 35- 36 gradi. Qualche app meteo automatica stima anche 38 nella zona di Forlì, ma probabilmente appunto la polvere in sospensione limiterà l’aumento termico, accentuando però la sensazione e il disagio fisiologico da afa. Non parliamo però, di temperatura percepita: tecnicamente non esiste, men che meno le notizie allarmistiche prive di alcun fondamento dei presunti 60 previsti a Napoli. E’ una fake news totale, non so come sia nata: notizie del genere creano disinformazione e ingiustificato allarmismo, danneggiando anche la lotta al cambiamento climatico”.

E’ un’annata anomala per quanto riguarda il caldo?

“Per ora no, non è certo un inizio estate freddo come qualcuno a sensazione sostiene, la climatologia si fa coi numeri e non con le opinioni, ma nemmeno possiamo per ora parlare di caldo record. Certo è una ondata di caldo importante, erano poco frequenti di questa portata fino a una ventina di anni fa a giugno, ma di questi tempi tutto sommato, se sta entro questi limiti, andiamo bene.”

Sarà un’estate oscillante tra due estremi, grandine o 40 gradi, oppure ci sarà maggiore equilibrio? In generale, che tipo di estate dobbiamo aspettarci dal punto di vista del clima?

“Allora, sulla grandine facciamo chiarezza: possiamo stimare le aree a rischio quando arriva una perturbazione, possiamo individuare le zone dove sta grandinando col radar e stimarne il movimento 15-30 minuti prima, ma non prevederla in dettaglio. Altrettanto, possiamo fare quadri di previsioni mensili e stagionali, ma non stimare se e quanto sarà frequente la grandine. Restando a quello che possono dirci le previsioni su base scientifica, l’ondata di caldo non pare durare a lungo, nel fine settimana un fronte freddo irromperà portando temporali e anche piogge domenica e lunedì, con calo delle temperature. Presto per definire i dettagli, e per definire il rischio grandine. Ricordatevi però che, per sua natura, tutti i temporali producono per definizione stessa del fenomeno fulmini, mentre la grandine può esserci ma non sempre ne è presente. Ci sono alcuni tipi di temporali, e alcune situazioni, più “cattive” di altre. Fine giugno e inizio luglio in tendenza avremo caldo estivo, sembra senza estremi né eccessi, mentre non possiamo ora individuare quanto saranno frequenti i temporali. Concluderei invitando tutti a seguire e affidarsi solo a meteorologi professionisti, io sono membro AMPRO, www.meteoprofessionisti.it, che è l’associazione professionale riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge sulle libere professioni”.