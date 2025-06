Caldo in Emilia Romagna, le previsioni meteo: nuovo picco in arrivo, ecco quando

Bologna, 23 giugno 2025 – Settimana rovente per le temperature in Emilia-Romagna con l’inizio dell’estate. Domani è previsto bollino arancione (allerta di livello 2, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili) a Bologna (e in altre 6 città italiane, da Bolzano a Campobasso). Bollino arancione per il capoluogo emiliano-romagnolo anche mercoledì (12 le città nel complesso).

Le previsioni del meteo per la settimana secondo Arpae e 3B Meteo

Le previsioni del meteo per la settimana

Termometro, come detto, alle stelle: secondo le previsioni di Arpae martedì 24 in Emilia-Romagna sono in lieve aumento i valori minimi della temperatura, compresi tra 20 e 23 gradi. In lieve locale aumento anche i valori massimi, compresi tra 29 e 36 gradi. Venti deboli sud-occidentali. Mare quasi calmo. Mercoledì temperature stazionarie con cielo sereno o poco nuvoloso. Valori minimi compresi tra 21 e 23 gradi e valori massimi compresi tra 31 e 36 gradi. Venti deboli sud-occidentali. Mare quasi calmo.

Giovedì e venerdì dovrebbero essere i giorni con il maggior picco di caldo. Da giovedì a domenica, secondo Arpae, la presenza di un campo anticiclonico favorirà condizioni di tempo stabile.

Secondo il sito di previsioni 3B Meteo, già a partire da mercoledì sono attesi picchi di 36-37 gradi a Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, mentre in Romagna temperature leggermente più giù, tra 32 e 35 gradi. Giovedì il termometro arriverà fino a 38 gradi a Bologna, Modena e Reggio Emilia, 37 a Parma e 36 a Piacenza (più indietro Rimini a 34 e Ferrara e Ravenna a 36), mentre venerdì ci sarà una leggera flessioni con valori intorno a 36° (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza), prima di un nuovo innalzamento in vista del weekend (sabato max 37°, domenica 36).

Il nodo incendi: il piano di prevenzione

Con il grande caldo aumenta il rischio degli incedi boschivi e parte quindi la ‘fase di attenzione’ in tutte le province dell'Emilia-Romagna. Il provvedimento, come fa sapere la Regione, resterà in vigore fino a domenica 14 settembre. In concomitanza con l'avvio della campagna estiva contro gli incendi, è stato approvato nei giorni scorsi anche l'aggiornamento del piano regionale che rafforza le azioni di difesa di un territorio che, con quasi 640.000 ettari, è coperto per il 28% da boschi.

L'aggiornamento, fa presente viale Aldo Moro, si è reso necessario "di fronte a un contesto climatico sempre più instabile, con rischi crescenti legati a ondate di calore, siccità estive prolungate e cambiamenti nell'uso del suolo". In campo, oltre agli accorgimenti più tradizionali, si sono anche modelli meteorologici predittivi, droni (Sapr) e mappature del rischio.

Con l'avvio della fase di attenzione, le pattuglie dei Carabinieri forestali in servizio sul territorio avranno come priorità operativa il controllo dei fuochi e la repressione di tutti i comportamenti illeciti: ogni giorno saranno 18 le pattuglie specificatamente destinate a questo scopo con attività di prevenzione e di indagine.

Al momento, sul territorio regionale è stato emesso un bollettino di rischio medio (codice giallo) valido fino al 6 luglio: "Si raccomanda quindi ai cittadini di gestire con la massima cautela gli abbruciamenti di residui vegetali, che potranno essere effettuati solo in assenza di vento e solo in mattinata. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le 11 del mattino". La situazione verrà monitorata e aggiornata periodicamente anche in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.