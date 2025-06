Caldo in Emilia Romagna: temperature record per una settimana, poi un periodo fresco

Bologna, 28 giugno 2025 – Lasciate ogni speranza voi che entrate (in questa settimana di passione per il caldo). Perché saranno ancora giorni di anticiclone africano con temperature che arriveranno ai 37 gradi di giorno e non scenderanno sotto ai 22-24 di notte. E chi abita in città, immerso nelle loro isole di calore, bolle nel caldo torrido.

La speranza: 10 gradi in meno

Però. Però una speranza in fondo al tunnel c’è. Parola di Massimo Galletti che dal meteo sconfina spesso nella filosofia di vita. “Se i modelli matematici verranno confermati, e non è detto che lo saranno visto che mancano ancora parecchi giorni, da sabato potremmo godere di un cambio netto che porterà anche a 10 gradi in meno”, spiega.

Ma prima, temporali e grandine

Ma naturalmente, prima di tirare il sospiro di sollevo, prima di potere dire che è finita, dovremo fare i conti con la ‘solita’ ondata di maltempo che porterà temporali diffusi che localmente potrebbero dare luogo anche a grandinate importanti. Insomma, ci toccherà stare in ansia per le auto e per i raccolti nei campi per un giorno, forse un giorno e mezzo. “Ma dall’inizio della prossima settimana si aprirà un periodo di gradevole instabilità, con pioggia pomeridiana che rinfresca l’aria e notti dove finalmente si potrà dormire al fresco”.

Quale sarà il giorno peggiore?

Il giorno peggiore di questa settimana? “Come sempre, l’ultimo prima che cambi il tempo”, risponde Galletti. E allora, quando venerdì ci sembrerà di stare sulla graticola, potremo sperare che sia l’inizio della fine.

Perché adesso fa così caldo?

Galletti estrae una mappa meteo che ha ‘colorato’ con cerchi e frecce. "In pieno Atlantico si trovano le isole Azzorre, casa del famoso ‘anticiclone delle Azzorre’ (segnato nella mappa con cerchietto viola). Una volta, quando esisteva l’estate mediterranea, l’alta pressione sarebbe stata accompagnata da correnti perturbate nord atlantiche le quali (linea blu), caratterizzata, al nord, da giornate di sole intervallate da fenomeni piovose”.

Ma desso è tutto cambiato. “Adesso l'affondo delle basse pressioni nord atlantiche verso le isole Azzorre, laddove purtroppo latita l'anticiclone omonimo, fa sì che rimonti dall'entroterra africano (linea rossa) l'anticiclone nord-africano o sub-tropicale, responsabile del caldo anomalo (diventato ormai la norma) delle estati nostrane”.

I cambiamenti climatici

Certo che un giugno così spaventa. Cosa sarà ad agosto? “I cambiamenti climatici sono ormai una realtà con cui fare i conti – sottolinea Galletti –, ma io cambierei strategia in questa lunga battaglia. Per esempio, battezzare le aree verdi ‘rifugi climatici’ non aiuta nessuno e richiama soltanto immagini violente. Penso che questo sia un approccio sbagliato: invece di instillare ansia e paura, bisogna insegnare che le nostre strategia di vita vanno cambiate”.