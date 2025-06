Caldo record in Emilia Romagna: già 40 gradi in giugno, poi l’irruzione di forti temporali

Bologna, 25 giugno 2025 – L’anticiclone Pluto continua a tenere nella sua morsa la nostra regione. Il caldo africano si tornerà a manifestare anche nei prossimi giorni con temperature eccezionali in Emilia Romagna. Peraltro, in alcune città, come Ferrara, entro domenica la colonnina di mercurio segnerà i 40 gradi all'ombra. Un primo picco di caldo record si verificherà giovedì 26 giugno e un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno.

Bologna da bollino rosso

Propri a conferma di quanto appena detto, c’è anche Bologna (insieme a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino) tra le città italiane che nella giornata di domani 26 giugno saranno da bollino rosso secondo l'ultimo Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Secondo le previsioni Arpae ci saranno punte, nelle ore più calde, di 39 gradi. Sempre secondo il Ministero anche venerdì 27 giugno Bologna resterà da bollino rosso.

Il "bollino rosso”, che equivale tecnicamente a un livello di rischio pari a 3, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, “non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Oggi le stesse sei località sono contrassegnate da bollino arancione, condizione di livello 2 (con possibile rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili), situazione che domani interesserà invece 12 città: Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona.

Le ondate di calore, precisa il Bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Condizioni climatiche che, come anticipato, «possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".

“Giovedì si toccheranno i 40 gradi”

“Già mercoledì potremmo avere punte sulle pianure tra +36/+38°C, ma è nella giornata di giovedì che potrebbero registrarsi valori anche record per il mese di giugno. Grazie ad isoterme prossime ai +23°C a 850hpa e vento da Sud Ovest (Garbino) i termometri potranno salire fino a +38/+40° gradi” in Emilia Romagna, spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni. “Le temperature poi caleranno di poco nei giorni a venire, valori spesso oltre i +33/+35°C, ci manterremo quindi sopra la media fino a data da destinarsi”.

Ma irrompono forti temporali

Nonostante questo caldo da record, però in Emilia Romagna, nella giornata di giovedì 26 giugno, specifica Arpae, “in tarda serata” a causa “della convergenza presente ai bassi strati sull'estremo settore nord-orientale (la provincia di Ferrara, ndr)” potrebbero generarsi “locali e rapidi rovesci temporaleschi” che potranno essere “anche di forte intensità, più probabili sulle zone di pianura settentrionale, con possibili effetti e danni associati. Non si escludono inoltre possibili rinforzi o raffiche di vento nelle aree appenniniche. Le temperature massime potranno localmente superare i 37°C nelle zone di pianura e nelle città”.

Che tempo farà in Emilia Romagna