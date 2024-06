Ondata di caldo nelle Marche, bollino arancione e picchi di 37 gradi: ecco dove

Ancona, 27 giugno 2024 – Finalmente è tornato il beltempo, dopo giorni passati fatti di nuvole e tante piogge in tutta la regione. Il sole tornerà a farne da padrone per tutto il weekend, dove farà molto caldo e si potrà tornare al mare ad abbronzarsi. Bollino giallo domani ad Ancona che diventerà arancione (livello due) sabato e picchi di 37 gradi previsti domenica ad Ascoli.

I bollini indicano il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione.

Già volendo dalla giornata di oggi, giovedì 27 giugno, dove lungo la costa sarà solo poco nuvoloso sopra San Benedetto del Tronto, mentre nel resto della costa sarà sempre soleggiato. Qualche addensamento più consistente si svilupperà nelle zone interne durante le ore più calde della giornata. Secondo le previsioni dell'Amap Marche i venti saranno avvertibili essenzialmente sotto le sembianze di brezze pomeridiane provenienti dai quadranti nord-orientali, le temperature in crescita con picchi di 30 gradi ad Ascoli Piceno, 29 ad Ancona, 27 a Fermo, 28 a Macerata e Pesaro e 25 a Urbino. Nessuna allerta di criticità è invece stata segnalata dalla Regione, con un codice color verde.

Le previsioni di venerdì 28 giugno

Venerdì il sole inizierà a comparire con più insistenza in tutta la regione. Il cielo sarà generalmente sereno o poco velato al mattino, con qualche nuvola, più leggera di quelle di oggi, che si formerà all’altezza della fascia appenninica nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti in tutto il territorio, i venti avvertibili essenzialmente sotto le sembianze di brezze pomeridiane provenienti dai quadranti nord-orientali. Le temperature saranno ancora in crescita, con massime avvertite di 32 gradi ad Ascoli Piceno, di 31 a Fermo, di 29 ad Ancona, di 31 a Macerata, di 27 a Pesaro e di 29 a Urbino, rispetto a minime di 22 gradi ad Ascoli e Fermo, di 23 ad Ancona e di 21 a Macerata, Pesaro e Urbino.

Le previsioni di sabato 29 giugno

Sabato il caldo aumenterà grazie al cielo sereno e alle poche nuvole, tutte velate, in transito sulla regione solo tra sera e notte. Le precipitazioni saranno assenti, i venti in mattinata poco avvertibili, con successivi rinforzi deboli o moderati dai quadranti meridionali, sempre con contributi di brezza sulla fascia litoranea. Le temperature, come già detto, saranno in sensibile rialzo, con afa prevista nelle ore centrali. Le massime saranno di 35 gradi ad Ascoli, 32 a Fermo, 33 ad Ancona e Macerata, 29 a Pesaro e 32 a Urbino, per minime di 24 gradi ad Ascoli, Fermo e Urbino, di 25 ad Ancona, di 23 a Macerata e di 22 a Pesaro.

Una contrada di Montegiorgio (Fermo) sotto al sole estivo

Le previsioni di domenica 30 giugno

Ancora più caldo sarà infine nella giornata di domenica, dove il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per la formazione di qualche nuvola durante la giornata, negli entroterra di Ancona e Urbino. Qualche velatura non è esclusa ad alta quota a nord a fine giornata, le precipitazioni saranno assenti, i venti moderati sud-occidentali, contrastati dalle brezze sud-orientali lungo i litorali nelle ore centrali. Le temperature ancora in ascesa, con massime di 37 previste ad Ascoli Piceno, di 33 a Fermo, di 35 ad Ancona, di 34 a Macerata, di 32 a Pesaro e di 31 a Urbino, per minime di 26, 25, 27, 25, 2 e 24 gradi nelle province appena citate. Insomma, tanto caldo e sole a catinelle.

Le previsioni meteo